中国建设银行持续提升金融服务实体经济质效

本报记者 吴秋余

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务。

打造区域科技金融创新中心新模式，不断提升科技型企业融资可得性；秉持“成为全球领先的可持续发展银行”的环境、社会和公司治理（ESG）愿景，持续打造绿色低碳银行；着力拓展普惠金融服务广度和深度，持续提升服务能力和发展质效；促进养老金金融、养老产业金融、养老服务金融、养老金融生态协同发展；加快数字化转型……中国建设银行三季报里，金融“五篇大文章”成效明显。

建设银行牢牢把握服务实体经济的根本宗旨，高质量做好金融“五篇大文章”，推动金融服务实体经济质效持续提升。

为新质生产力发展注入强大金融动能

8分钟——建设银行深圳分行e贷平台的授信速度再次打破纪录。而在传统模式下，这个过程需要30天。

深圳是科技创新的沃土，科技企业对高质量金融服务的需求日益旺盛。针对小微科技企业金融服务效率低、额度小、评价难等服务痛点，建设银行深圳分行创新搭建线上e贷平台。小微科技企业只要在线上录入相关信息，该分行即可快速响应，实时调用税务、企业经营等量化数据，完成贷款审批。目前，e贷平台注册企业已超万户，累计授信超百亿元、贷款余额超55亿元。

做好科技金融大文章，建设银行聚焦科技型企业创新发展痛点难点问题，建立全周期陪伴、全链条覆盖、全集团协同、全维度支持、全生态赋能的科技金融“五全”服务体系和构建数字化支持、差别化政策、专业化保障的科技金融“三化”支撑体系。截至9月30日，建设银行战略性新兴产业贷款余额2.74万亿元，科技型企业贷款余额1.82万亿元，均实现较快增长。

努力打造全球领先的可持续发展银行

从ESG评级D级上升到评级A级，浙江某电缆企业仅仅用了一年时间。这是建设银行湖州分行“ESG可持续发展贷款”引导企业自主提升ESG表现的一个典型样本。

湖州分行是建设银行总行级绿色金融示范分行、试验基地。今年以来，湖州分行发挥金融科技优势，创新推出“ESG可持续发展贷”，当借款人达成或未达成双方约定的可持续发展绩效目标时，触发可持续利率调整条款，以正反双向的激励措施，调动企业主动提升ESG管理能力积极性。根据不同客户ESG评级工作结果，提供绿色金融的差异化服务。截至9月底，湖州分行已为36户企业累计投放ESG可持续发展贷超35亿元。

近年来，建设银行将绿色理念融入经营管理、战略发展和企业文化，持续打造绿色低碳银行，构建涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色投资的多元化服务体系，全方位部署推进集团绿色运营。截至9月30日，建设银行绿色贷款余额4.58万亿元，较上年末增长17.95%；自营债券投资组合实际投向绿色领域资金规模超2000亿元，ESG评价均值持续优于市场平均水平；充分发挥集团多牌照优势，不断丰富绿色产品体系，绿色基金、绿色期货、绿色咨询等综合型业务蓬勃发展。

着力拓展普惠金融服务广度和深度

百里柳江，百里画廊。广西壮族自治区柳州市柳江河畔的窑埠古镇已有2000多年历史，改造后的古镇成了柳州的网红打卡地。在古镇，摄影师熊伟任正带着团队为游客拍摄民族风写真。

从经营照相馆转型拍民族风写真，是熊伟任的梦想，起步资金却成了绊脚石，“我盘算了一下，光是采购民族服饰和簪花饰品的成本已高达十几万元，还有聘请妆造师、摄影师、摄影助理、修图师、选片师的支出，有些力不从心。”在建设银行柳州分行支持下，熊伟任线上申请了100万元贷款，推出的一条龙旅拍服务在国庆假期大受欢迎。

为每一个小微梦想服务，建设银行着力拓展普惠金融服务广度和深度，持续提升服务能力和发展质效。今年以来，建设银行不断扩大服务覆盖面，推动普惠金融信贷供给稳步增长。截至9月末，普惠金融贷款余额3.29万亿元，较上年末增加2484.61亿元；普惠金融贷款客户337万户，较上年末增加19.5万户。

全力建设养老金融专业银行

“服务很贴心，我们也能轻松掌握智能手机的各项功能。”近日，在江苏省南通市海安经济技术开发区的居民小区里，刚参加完“学智能设备、享数字生活”活动的81岁老人江茹连声感慨。

作为建设银行首批养老金融特色网点之一，南通海安支行构建以网点为中心、辐射周边1.5公里的社区型养老生态圈，常态化开展金融知识普及、养老财富规划等多种类型的适老化特色暖心活动。

今年以来，建设银行发布“健养安”养老金融品牌，打造首批60家养老金融特色网点，做实产品权益、适老服务、养老投教、养老微生态四大特色。将养老产业纳入优先支持行业管理，提供差别化支持政策，落实国家普惠养老专项再贷款政策，引导信贷资源向养老产业倾斜。建设银行积极促进养老金金融、养老产业金融、养老服务金融、养老金融生态协同发展，努力将养老金融先发优势转化为领跑优势，全力建设养老金融专业银行。

数实融合打造新引擎

“用这个平台线上就能搞定支付结算，真是太方便了！”集卡司机李师傅连声称赞。建设银行宁波市分行携手浙江易港通电子商务有限公司为宁波舟山港打造易港通电商平台，融合数字金融与港口业务，实现“在线下单、支付结算、电子开票”等线上一站式服务。

自合作以来，易港通电商平台业务资金流量累计超85亿元，已惠及超6000家企业用户和近2.9万名集卡司机。依托该平台，宁波舟山港实现集装箱进出口全流程无纸化、物流节点可视化，环境压力及运营成本显著降低。

用好数字金融发展机遇，建设银行推进自身数字化转型，提升数字化能力。持续打磨手机银行和建行生活“双子星”平台功能场景，平台流量规模和质量持续提升。截至9月末，“双子星”用户总数达5.13亿户。同时，建设银行积极支持产业数字化转型，服务各行业数字化效率提升，支持数字经济核心产业贷款余额7955.75亿元，较上年末增长15.98%。

建设银行相关负责人表示，将继续以高质量发展为主题，持续增强风险思维、全局思维、发展思维、客户思维、协同思维、竞争思维，坚持守正创新，专注主责主业，把各项工作融入进一步全面深化改革大局中去谋划推动，找准金融服务着力点，坚定不移走好中国特色金融发展之路。





《 人民日报 》（ 2024年12月12日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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