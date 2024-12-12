据新华社北京12月11日电 （记者张晓洁、高亢）记者11日从中国汽车工业协会获悉：11月，我国汽车产销量分别为343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%，当月产销量保持稳步增长。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华说，11月汽车市场热度延续，以旧换新政策效果继续显现，购车需求进一步释放。1至11月，我国汽车产销量分别达2790.3万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。乘用车市场表现持续走强，新能源汽车继续较快增长，起到较强支撑作用。

数据显示，11月我国新能源汽车产销量分别为156.6万辆和151.2万辆，环比分别增长7.1%和5.7%，同比分别增长45.8%和47.4%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45.6%。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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