江西靖安县探索乡村全面振兴新路径

本报南昌12月11日电 （记者朱磊）“在红色旅游带动下，我家的民宿、土蜂蜜每年能收入5万多元，日子越过越红火。”江西省靖安县三爪仑乡红星村村民张兆新告诉记者。“我们要继续完善好村里的旅游项目，为红星村吸引更多游客，进一步保护好红色遗址，打造好红色品牌，传承好红色文化。”红星村党总支书记、村委会主任周开杏说。

据了解，过去，红星村没有产业，年轻人都外出务工，留守在家的劳动力年收入不足万元。如何找到适合自身发展的路子？近年来，红星村挖掘红色资源，改造村貌、修缮犁壁山革命旧址、成立犁壁山文化旅游发展有限公司，带动村民增收致富，探索乡村全面振兴新路径。

据不完全统计，靖安县已知革命遗址有50余处。近年来，该县保护好红色资源，引导干部群众赓续红色血脉，推动红色基因代代相传。“我们培育‘红色闪耀犁壁山’志愿服务品牌，推出《犁壁山上一劲松》等红色文化作品，在全县常态化开展巡演，让干部群众近距离感悟红色精神。”靖安县委宣传部副部长吴夏明介绍，靖安县还探索“红色文化+绿水青山”模式，打造旅游品牌，带动景区及周边民宿、餐饮、农特产品等产业发展，取得了良好效果。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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