我国首个500千伏省域数字电网建设进度过半
2024年12月12日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月11日电 （记者丁怡婷）记者从近日举行的第五届新型电力系统国际论坛上获悉：当前，各地正加紧推进一批重点能源项目建设。其中，我国首个500千伏省域数字电网——总投资约57亿元的海南500千伏主网架工程建设全力提速，目前施工进度已过半。与此同时，特高压直流输电工程藏粤直流开工建设在即，西部的清洁能源将以更大规模持续输送到粤港澳大湾区、海南自贸港等用电负荷中心。
南方电网公司党组书记、董事长孟振平介绍，目前南方区域新能源装机近1.8亿千瓦，成为第一大电源，以清洁能源为主体的供给格局基本形成。
新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征。加快构建新型电力系统是助力实现“双碳”目标的关键载体，也是应对好电力转型挑战的有效举措。据悉，南方电网公司因地制宜打造了首批35个新型电力系统示范区，今年底前将全部完成评估验收，遴选15项先进技术和商业模式进行推广，预计到2035年南方电网新型电力系统基本建成。
《 人民日报 》（ 2024年12月12日 10 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国铁路客货运量稳步增长 推动经济持续回升向好
- 人民网北京12月11日电 （记者乔雪峰）记者从国家铁路局获悉，1至11月份，全国铁路旅客发送量创历史新高，货运发送量稳定增长，铁路在推动加快建设交通强国和服务经济社会发展方面取得新成效。 数据显示，1至11月份，全国铁路旅客发送量完成40.15亿人次，同比增长12.6%，年度旅客发送量首次突破40亿人次大关，创历史新高；旅客周转量完成14840.61亿人公里，同比增长7.8%。…
- 评论
- 关注