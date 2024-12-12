本报杭州12月11日电 （记者窦瀚洋）针对消费者线下消费离店后对订单产生的疑问难以得到回应的问题，日前，浙江杭州市场监管局创新推出“放心消费收款码”。消费者如果在线下购物时发生消费纠纷，只需在手机上找到支付账单，点击“对此订单有疑问”，找到“消费纠纷一键和解”按钮填写诉求即可。

“一键和解”是去年以来杭州推出的创新模式，通过将投诉入口植入支付宝等消费者日常使用的支付工具账单中，和解诉求直达商家，为线下消费提供线上维权的便捷服务，促进线下消费纠纷源头化解。如今，杭州市场监管局在“一键和解”模式的基础上再次升级创新“放心消费收款码”，不仅在收款码外观上融入放心消费元素，还在消费者扫码后的支付页面上展示了商家向消费者作出的六大承诺。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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