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南水北调东中线一期工程全面通水十周年，累计调水超七百六十五亿立方米

事关战略全局、长远发展和人民福祉（新时代画卷）

2024年12月12日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　南水北调东中线工程线路示意图。
　　中国南水北调集团有限公司供图

　　河北沧州市民喝上“南水”，告别饮用高氟水、苦咸水的历史。
　　张存有摄（人民视觉）

　　天津市民喝上“南水”，饮用水水质明显提升。
　　中国南水北调集团有限公司供图

　　作为南水北调中线工程渠首所在地和核心水源区，河南淅川县立足生态发展。图为马蹬镇苏庄村软籽石榴基地丰收，农户满载而归。
　　李振林摄（人民视觉）

　　陕西安康是南水北调中线工程重要水源涵养区，在保护水源的同时，推动产业升级。图为当地一家企业的工人在加工玩具。
　　新华社记者 邵 瑞摄

　　京杭大运河江苏扬州段，货船在航行。
　　孟德龙摄（影像中国）

　　习近平总书记强调，“南水北调工程事关战略全局、长远发展和人民福祉”“继续科学推进实施调水工程，要在全面加强节水、强化水资源刚性约束的前提下，统筹加强需求和供给管理”。

　　2024年12月12日，南水北调东中线一期工程全面通水10周年。南水北调东线以江苏扬州为起点，牵引长江水翻越十几层楼高度，润泽苏鲁皖；南水北调中线从陶岔渠首北上，依太行、穿黄河，为豫冀京津送来优质水。两条调水线，以渠为脉，联网织网，沟通长江、淮河、黄河、海河四大流域，我国“四横三纵、南北调配、东西互济”的水网总体格局初步构筑。

　　从调水线与江湖交汇处，看大国工程的科技含量。

　　看中线，干渠北上，在河南平顶山遇到沙河，渡槽飞架在上，“南水”从9米高的渡槽里流过，沙河渡槽创造众多世界第一；在河南荥阳，遇到奔涌向东的黄河，“南水”通过隧洞，从黄河地下23米至32米处穿过，穿黄工程成为中线“咽喉”；在河北石家庄，遇上滹沱河，“U”形倒虹吸工程让渠从河下过。中线工程越过700多条河道、1300多条道路，近60次横穿铁路。

　　看东线，向北地势逐级抬升，由江都水利枢纽组成的泵站群，抽引长江水入骆马湖，江苏解台站和山东万年闸泵站相互配合，提“南水”从骆马湖注入南四湖。全线13级大型泵站组成世界最大泵站群，让水往高处流。

　　东中线工程破解新老混凝土结合等世界级技术难题，调水线是条攻坚克难、自主创新的“科技线”。

　　从调水线与江河交汇处，看大国工程的民生温度。

　　在中线，“南水”从沙河渡槽调水入白龟山水库，平顶山的“大水缸”更丰盈。穿漳工程引“南水”过漳河，为河北邢台、邯郸等地送来“优质水”。“南水”穿过北拒马河，经惠南庄泵站加压提水入北京。在东线，“南水”经过高邮湖、洪泽湖、骆马湖、南四湖，泵站逐级提水，北至天津，东抵胶东半岛。

　　10年来，工程累计调水超765亿立方米，40多座大中城市受益，1.85亿人喝上“南水”。天津1300多万人受益，北京年人均水资源量由100立方米提高到150立方米左右，河南郑州中心城区供水90%为南水北调水，河北黑龙港流域500多万人告别长期饮用高氟水、苦咸水的历史，喝上放心水、优质水。

　　从调水线与江河交汇处，看大国工程的绿色底色。

　　护水守水，一泓清水永续北上。南水北调中线水质稳定达Ⅱ类及以上，东线水质稳定达Ⅲ类。置换水源，还水于河湖，生态在复苏。一座座枢纽利用雨洪资源相机补水，曾经干涸的河床再现波光粼粼。“南水”成为受水区生活用水重要水源，置换被挤压的生态用水。华北地区自20世纪70年代以来地下水水位逐年下降趋势得到根本扭转，初步实现地下水采补平衡，华北地区干涸的洼、淀、河、渠、湿地重现生机。

　　加快中线总干渠挖潜扩能研究，有序开展东线后续工程前期工作，推进西线一期工程前期工作和立项建设……南水北调后续工程高质量发展扎实推进，国家水网铺展沃野，经济、社会和生态效益将更充分释放。

　　（本报记者  王  浩）

　　

　　数据来源：水利部  中国南水北调集团有限公司

　　《 人民日报 》（ 2024年12月12日 12 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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