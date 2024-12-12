马化腾

这段时间以来，中央推出一揽子增量政策，聚焦当前经济运行中的痛点堵点，全面回应市场呼声，让广大企业感受到努力完成经济社会发展目标的坚强决心，也坚定了大家干字当头、共克时艰的信念。

我们看到，党和政府顺应市场底层关切，把积极支持民营经济发展、建设高标准市场经济作为一个重点。制定民营经济促进法等一系列强有力制度建设，从民营企业过去最顾虑、最担忧的环节入手，为大家轻装上阵形成了良好预期。对于宏观政策取向一致性的再次强调，抓住了政策组合拳落地见效的牛鼻子，真正形成了政策合力，让企业更好地集中精力做好主业，安心发展。

互联网等数字技术产业是中国发展的新动能，在提振经济中承担着重要责任。腾讯作为数字技术企业，这些年来积极响应国家扩大内需的部署，在发展数字消费上积极探索，着力打造更丰富的消费场景、模式和业态。从不断优化微信支付等消费工具，到试水视频号直播带货等电商业务，我们积极创造和服务有效需求，促进更为畅通的经济循环。同时，我们依托日趋活跃完善的微信生态，不断提升对就业创业的吸纳量和友好度。中国劳动和社会保障科学研究院近期测算，微信数字生态创造的就业收入机会连年增长，去年已逾5000万个，小程序、视频号上每个创业项目拉动的就业机会均超过11个，以创新创业带就业的氛围十分浓厚。接下来，我们还要乘着国家促进创业投资的春风，在政策鼓励的方向上加大投资投入，致力于做耐心资本，把技术创新、企业家精神、产业升级深度连接在一起。

今天的世界，科技革命的机遇稍纵即逝，国与国的产业竞争近乎白热，企业发展不进则退。近年来，我国互联网企业整体合规水平、发展质量、内部管理和社会贡献有了质的提升。站在全新起点上，我们全面提质增效、优化业务布局，业务的健康和可持续性明显加强。一些成熟的平台或产品穿越多个周期、老树发新芽，一些新的产品或作品在主流文化传播、出海竞争力等方面取得突破。自2018年以来，腾讯公司累计投入逾3000亿元用于研究开发，生成式人工智能大模型“混元”已落地逾700个业务场景，数字化能力输出到数百万家各行业伙伴。

民营企业的兴旺离不开一个好的宏观环境，中国经济的平稳健康发展期待广大民营企业的贡献。办好一流企业，实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，是广大民营企业孜孜以求的目标。前进道路不可能一马平川。但在党和政府领导下，民营企业众志成城、干字当头，一定会有光明的前景。中国经济一定会在乘风破浪中奋力前行。（作者系腾讯公司董事会主席兼首席执行官）

(责编：李源、吕骞)

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