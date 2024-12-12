原标题：2024 TCL全球技术创新大会在深圳举办

12月11日，2024 TCL全球技术创新大会（TIC2024）在深圳举办，大会汇聚了多位院士、专家，以及数百位行业大咖和上下游合作伙伴。本次大会以“AI·显见未来”为主题，聚焦AI应用、智能终端、半导体显示、新能源光伏等领域。同时，TCL重磅发布16项技术突破，包括5项全领域全场景AI应用。2024年TCL通过推进落实AI应用，创造经济效益达5.4亿元。

TCL创始人、董事长李东生在会上指出技术创新是推动企业持续发展的关键动力，强调“对于企业而言，技术创新没有捷径可走，只有依靠自主研发、人才储备和长期的投入”。李东生分享了TCL的五大技术发展战略：一是坚持长期主义，提升战略规划能力；二是加大原创性技术突破，实现关键领域“弯道超车”；三是以工程商人思维为导向，加快技术创新成果转化；四是通过技术创新改善产品结构，突破中高端市场；五是完善技术创新生态，汇聚全球优质创新资源。

TCL科技CTO、TCL工业研究院院长闫晓林博士进一步分享了TCL的总体产品布局和技术战略，强调要持续提高研发投入，培育和引进一流人才，构建自主知识产权护城河，也要保持开放合作，共建技术创新生态，协同共赢。

此外，TCL现场重磅发布了“TCL全领域全场景AI应用解决方案”，包括AI智能操作、AI仿真、小T中控大模型、AI电影制作、星智 X-Intelligence2.0等5项创新应用实践，该套AI应用解决方案将从研发、制造到运营，从交互、画质到平台，全方位赋能企业服务端与消费者端应用场景。此外，闫晓林与智谱AI总裁王绍兰一起分享了TCL与智谱在AI大模型领域的合作实践，深入探讨未来人工智能技术及应用的发展路线。

在半导体显示领域，TCL华星副总裁赵斌指出，数智时代的发展趋势是由互联网时代、物联网时代向以“Display of everything”为特征的万物互联时代转型，并介绍了TCL华星技术品牌APEX在显示体验、视觉健康、绿色低碳方面的三重技术价值。基于此，TCL华星现场发布了4款前沿显示技术新品。

在智能终端领域，TCL实业CTO孙力表示，TCL实业的目标是成为全球化经营的领先智能终端企业，沉淀高价值科技品牌，其研发技术战略的核心是要围绕显示、智能、绿色三大方向，打造OS、IoT与云、AI、影像四大公共技术平台，支撑显示、家居、新能源等业务增长。基于此，TCL实业公开发布了泛智屏Mini LED全域光晕控制技术、小蓝翼AI睡眠新风技术、健康保鲜2代—场肉类过冷不冻保鲜技术等5项创新技术成果。

在新能源光伏领域，TCL中环研究院副院长张雪囡介绍了TCL在新能源光伏材料、电池组件技术以及工业4.0、质量4.0体系建设的技术发展规划。会上，TCL中环发布了智能光伏用大尺寸超薄硅片、TOPCon铜栅线组件2项创新成果。

在智能制造领域，TCL实业副总裁、格创东智CEO何军介绍，结合当下云原生化、智能化、平台化三大工业软件发展趋势，格创东智围绕“AI+工业软件+智能装备”三大核心支柱展开工业智能解决方案布局，发挥AI提升单系统的性能和实用性能力，用大模型技术打通不同业务系统数据，通过Agent实现自优化、自决策、自行动，并结合智能装备打通控制层端到端数据，全面提升工厂ROI。

一直以来，TCL始终坚持以创新驱动发展，持续投入研发，近六年公司研发投入总额超600亿元，研发人员超2万名，累计研发专利数量超过11万件。

TCL还致力于促进产学研深度融合，携手共建科技创新的产业新生态。在大会上，TCL围绕AI大模型、半导体显示、新能源光伏三大产业，与石城实验室、姚建铨院士工作站等5所顶尖科研院所和机构签约合作创新项目，共同探索前沿技术。同时，TCL积极与上下游合作伙伴进行共创合作，共同推动产业升级。TCL于2021年启动的规模超200亿元的“旭日计划”，截至目前已推动建立联合实验室超20个，达成战略合作机构超40所，推动联合研发项目超120个，推动制定标准超过130项。

未来，TCL将继续坚持创新驱动发展，推动科技制造业转型升级。

(责编：曹淼、李源)

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