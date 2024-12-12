原标题：中国第41次南极考察

日前，执行中国第41次南极考察任务的“雪龙”号和“雪龙2”号开始南极中山站区域卸货作业。

中山站位于南极普里兹湾的拉斯曼丘陵。从科考船向中山站运送物资，需要一路破冰并尽可能接近中山站，再通过雪地车或直升机卸货。由于海冰情况复杂，“雪龙2”号短时间内无法将“雪龙”号引航至预定作业点。为保障后续任务顺利推进，考察队首次尝试将“雪龙2”号作为“摆渡船”，并成功为“雪龙”号转运部分重型物资到中山站附近的海冰卸货点，再用雪地车将货物送至中山站。“雪龙”号上其余物资直接由直升机运送上站。

(责编：罗知之、陈键)

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