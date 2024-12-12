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主产区粮企做好收储大文章 不断夯实大国粮仓根基

人民网记者 李栋
2024年12月12日08:39 | 来源：人民网
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秋收冬藏又一年。今年我国粮食产量预计将首次突破1.4万亿斤。产好粮，收好粮，既关系种粮农民切身利益，又关乎国家粮食安全根基的稳固。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超1.4亿吨，秋粮收购工作平稳有序。

“种了100多亩，收获100来吨，卖粮不排队，粮款当天结，放心得很。”在中央储备粮巴彦淖尔直属库五原分库，种粮大户郭石良的玉米经过登记、扦样、检验、过磅、卸车等环节后，通过自动传送设备进仓入库。

把农民的“好收成”变成“好收入”，关键环节是收购。“卖个好价钱”始终是农民最关心的问题。随着新季秋粮收获上市，国家有关部门对秋粮收购工作作出安排部署，主产区粮企在秋粮收购前已做好各项准备，确保“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”。

“早开门、晚收秤，延长收购时间，守住农民‘种粮卖得出’底线。”五原分库负责人王耀辉介绍，今年新引进使用的自动扦样机、液压翻板机等设备，加快了收购进度。截至目前，巴彦淖尔直属库全辖区在收购高峰期，日收购量达到5000吨。

农民提高粮食产量，利器在科技；粮企提高收储效率，根本出路也在科技。中央一号文件提出，“强化农业科技支撑”。粮食收储得好不好，很大程度上取决于粮库建设的规范和配套设施的完善。

“自从使用科技手段之后，每天的卸粮量增加20%，可以达到日卸量4000吨左右。”中储粮黑龙江双城直属库仓储管理科科长张广东介绍说。

据了解，在今年秋粮收购中，双城直属库首次应用了无人值守的自动扦样机，将单车扦样时间从25分钟左右缩短至10分钟左右，大幅提高了扦样效率；同时，新购置的一批更高效节能的大倾角输送机、补仓机、扒谷机等设备，大大提升了粮食收储的装卸速度。

硬件装备上新，软件服务也同步升级。“在黑龙江地区，收储企业通过最新升级的智慧收购平台系统，增加查询一体机等设备，农户随时可以刷卡自助查询粮车入库环节、排队次序和检验结果等信息，让售粮过程明明白白。”中储粮相关负责人表示。

今年秋粮上市前，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、农业农村部等九部门联合发布的《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》提出，在改善环境、优化政策、搭建平台等方面持续发力，加强仓容、资金、设备、人员等要素保障，着力营造公开透明、规范有序的市场环境，切实提高各类主体入市收购积极性。

当前，全国标准仓房完好仓容达7亿吨，共有粮食应急储运企业5228家，粮食仓储管理规范化、精细化、绿色化、智能化水平不断提升，仓储条件总体保持世界较先进水平。

建设农业强国，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是头等大事。今年，国家有关部门先后在河南、江苏、黑龙江、安徽四省启动了中晚稻最低收购价执行预案。

“截至目前，已向社会公布最低收购价收储库点216个，单日入库能力超17万吨，收购整体平稳有序。”中储粮相关负责人表示，后续将根据收购进度适时增加收储库点，持续做好收储大文章，让中国饭碗装得更满，端得更稳，成色更足。

(责编：郝帅、吕骞)
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