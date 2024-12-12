人民网记者 许维娜

近日，海南省住房公积金管理局发布《关于调整优化住房公积金个人住房贷款有关政策的通知（征求意见稿）》，计划对住房公积金个人住房贷款政策进行调整，以优化“存贷挂钩”政策。征求意见时间为11月29日至12月28日。

海南省住房公积金管理局相关负责人介绍，此次调整涉及个人购买新房、二手房、自建房以及翻建、大修自住住房的公积金贷款额度，以及二孩及以上多子女家庭和购买绿色建筑项目新建自住住房的贷款额度上浮政策。

就实际贷款额度变化而言，以购买新建自住住房为例，记者注意到调整前后差异明显。调整前：单方缴存住房公积金最高贷款额度70万元，夫妻双方缴存住房公积金的最高贷款额度100万元。调整后：单方最高贷款额度80万元，双方最高贷款额度110万元。

对此，受访专家表示，这一调整意味着购房者可以从中受益，能够更为有效地降低购房门槛，同时减轻每月偿还房贷的压力，进而带动多方对房地产市场重拾信心，为市场的良性发展营造积极氛围。

事实上，在房地产市场持续调整的背景下，多项数据的止跌回升也为市场传递出积极信号。例如，部分城市的二手房成交量开始逐渐回暖，新建商品房的去化速度也有所加快等。

整体市场仍处于巩固止跌回稳态势的关键阶段，还需要更多有力举措来进一步夯实基础、增强信心。

近期，全国各地纷纷行动，密集推出楼市新政。其中，多地通过调整住房公积金政策，如重庆放宽购房首付款提取条件、广州提升贷款额度及调整最低首付款比例等，为购房者提供更有力的资金支持；不少城市还优化房地产交易政策，像一些城市简化房产交易流程、减少不必要的税费环节等，让购房者能够更便捷、更实惠地完成房产交易，从不同维度为房地产市场的健康稳定发展添砖加瓦。

受访专家普遍认为，在一系列房地产政策的“组合拳”影响下，当前房地产市场的筑底企稳趋势变得更加明显。近期，各地政府纷纷推出了新的楼市新政，这些政策的出台，旨在稳定房地产市场，促进其健康发展。

受多重利好影响，重点城市新房及二手房成交表现活跃，市场出现阶段性回稳。克而瑞数据显示，11月新房成交延续U型走势，重点30城11月单月成交环比微增3%，同比增长20%，与三季度月均值相比增长60%。前11月累计同比下降26%，降幅较上月收窄3.91个百分点。

分能级来看，11月四个一线城市新房成交环比微增5%，同比上升57%，较三季度月均增长71%，累计同比降幅为15%。除广州环比下降外，北京、上海、深圳三个一线城市均同环比齐增，其中深圳涨幅显著，环比增长65%且同比倍增；不过，京沪深11月环比增幅较10月有所放缓。

这一组数据直观地反映出当下房地产市场正处于积极的变化之中，各项利好因素的叠加效应正在逐步显现。

根据财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布的公告，多项促进房地产市场平稳健康发展的税收政策自12月1日起执行。

进入12月，房地产市场是否有望延续向好发展势头？对此，有专家分析称，短期来看，核心城市住房销售目前所呈现出的回稳态势依旧存在延续的可能性。鉴于此，后续应当持续加快存量政策的落实工作，并适时考虑推出增量政策，进一步提振市场信心，巩固前期政策效果。

“经过三年的调整，中国的房地产市场在系列政策作用下已经开始筑底。”住房城乡建设部部长倪虹表示，将把房地产政策“组合拳”打好并狠抓落实，让这些政策的效果能够充分显现，让人民群众能够享受政策红利。

(责编：郝帅、吕骞)

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