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中国特种机从这里振翅高飞

——“国企开放日”活动走进陕飞

于紫月
2024年12月12日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：中国特种机从这里振翅高飞

上世纪60年代，党中央作出加强三线地区建设的重要决策。

三线重地、陕西汉中，秦岭南麓、猫儿山下，荒草丛生、小兽凄鸣。在时代的号召下，各路建设大军伴着朝露与蝉鸣，从祖国的四面八方云集于此，中国航空工业集团陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“陕飞”）建厂创业之路铺陈开来。

五十余载筚路蓝缕，一代代陕飞人扎根三线，从填补空白到国际领先，一架架特种机从陕飞的摇篮中振翅高飞，向世界证明中国航空力量。

近日，2024年中国航空工业集团“国企开放日”活动在陕飞举办。在这里，时间仿佛又回溯到那个白手起家、踔厉奋发的年代。

造炬成阳 从“一无所有”到“遍地开花”

特种机，通常在运输机上进行改装，安装各类专用设备，以满足特定的作战任务，主要包括预警机、反潜机、电子战机、加油机、救护机等类型。

1975年12月29日，国产第一架中程中型运输机——运8-02架机成功首飞，创造了我国航空工业史上当年转厂、当年安装型架、当年试制飞机、当年首飞的奇迹。

后来，陕飞作出“瞄准国际先进水平，实施追赶战略，完善基本型，开发特种机，发展民用机，预研后继机”战略决策。此后，一系列以运8、运9为平台的特种机横空出世。迄今，陕飞生产交付的各类飞机已多次在西藏雪灾救援、大兴安岭火灾救援、“三江”抗洪救援中发挥重要作用。

刚刚结束的第十五届中国国际航空航天博览会首次展出了运8反潜巡逻飞机。“海雕”作为最具代表性的空中运8反潜机，能够搜索潜艇、攻击潜艇，成为我军南海巡航的利器。

没有什么能比人民子弟兵的生命更重要。陕飞研制出的“空中医院”运9医疗救护机，拥有比救护车和直升机更快的运输速度，可进行空中手术，为伤员打通一条空中的“生命通道”。

升级换代 国产预警机步入世界前列

“记得第一次来到试飞场停机坪，看到那么多款式不同的飞机，虽然许多都叫不上名字，但仍被深深震撼。后来我也一直在想，这些特种机究竟‘特’在哪里？”陕飞新闻发言人吴建成回忆道。

特种机“特”在装备，“特”在功能，“特”在技术。

空中预警机是陕飞特种机的典型代表。其中，空警200、空警500可谓是“明星”产品。

最早的第一代预警机是让飞机“驮着”雷达飞，装备简陋、功能有限、技术单一。第二代预警机技术升级，开始具备侦察和指挥功能。第三代预警机同时具备了预警、侦察、指挥、空中引导等综合功能，发展成信息化体系作战中的核心枢纽。空警200、空警500就属于第三代预警机。

据悉，空警200的改装超过了80%，但是只用了20个月就完成了设计改装。2005年1月，空警200成功首飞。这是我国自主研制的第一款预警机，也是我国突破国外技术封锁研制的全天候、全疆域使用的预警机。

“在空警200基础上研制的空警500预警机实现了‘小平台、大预警’，标志着中国预警机实现了升级换代，国产预警机研制技术进入了国际先进行列。”吴建成说。

在庆祝新中国成立70周年的阅兵式上，运8反潜巡逻机、运9飞机、空警200、空警500等14型18架机组成的4个空中梯队，分秒不差地飞过天安门上空，接受国家和人民检阅，也向世人展示了陕飞特种机的发展进阶之路。

志之所趋，无远弗届。如今的陕飞早已不是那个山岭纵横、偏僻荒芜之地。无数建设者的热血倾注在这里，助我战机扶摇直上、威震长空！

(责编：罗知之、陈键)
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