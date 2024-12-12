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让“中华神盾”跑出最佳航速

——记“最美新时代革命军人”、海军海口舰技师周帅

2024年12月12日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：让“中华神盾”跑出最佳航速

【最美新时代革命军人风采】

◎本报记者 张 强 通讯员 朱雄韬

辽阔的南海之上，有着“中华神盾”之称的导弹驱逐舰海口舰劈波斩浪。但步入甲板之下的机舱里，阵阵热浪扑面而来，燃气轮机的轰鸣声不绝于耳，密布的管线、阀门几乎让人直不起腰、迈不开腿。

如此艰苦的环境空间，一位轮机兵竟坚守了近30年！老兵名为周帅，海口舰技师、一级军士长，“最美新时代革命军人”称号获得者。

周帅说：“我的岗位渺小也很平凡，但舰艇上的每个螺丝都关乎着打赢。我愿像燃气轮机那样，坚守在深舱、燃烧在战位，助推战舰跑出属于中国海军的辉煌航迹！”

“坚守阵地，就必须熟悉阵地”

那年，先进的燃气轮机逐渐成为海口舰等中国海军大型战舰的主动力设备。2003年入选海口舰舰员队列后，柴油机专业出身的周帅决心跟上强军的时代步伐，改学完全陌生的燃气轮机技术。

“坚守阵地，就必须熟悉阵地。”周帅给自己下了“死命令”，“凡是燃气轮机舱的设备，我都要熟记于心；设备运行声响哪怕再细微，我都要听出异常。”

海口舰的舰长、政委告诉记者，每天到餐厅吃饭，周帅几乎总是最后一名，为的是挤出排队等候时间，去熟悉设备；周帅睡觉选择的铺位就在燃气轮机的大轴上方，“睡在大轴上面，他就能熟悉它的声响，听出它的运转是否正常。”

就这样，周帅不仅掌握了燃气轮机的基本理论，并且成了官兵口中的“大洋上的听诊师”，听燃气轮机运行的声响，就能辨别有无故障；蒙着眼，也能知道阀门位置和管道走向。

与周帅住在同舱室的战士林沣记得，有一次，已入睡的周帅突然从铺位上起身冲出舱门。原来，他听出铺位下方的燃气轮机大轴转动声异常，估计是螺旋桨被什么东西缠上了，于是给值班部位打电话反映。潜水员查看后发现，螺旋桨果然被渔网缠上。林沣说：“周技师‘人睡耳不睡’，真是绝技、神技。”

在海口舰的20余年里，周帅先后发现、排除了上百起大小隐患、故障，稳妥保障海口舰顺利完成各项任务。由于对燃气轮机了然于胸，周帅还提出了9项改进建议，进行了3项创新发明。这些都被海口舰的设计、生产单位所采纳，并在同类型的战舰上得到了使用、推广。

“时刻确保燃气轮机处于最佳状态”

“燃气轮机上成百上千颗螺丝，只有拧紧千百颗螺丝、形成合力，才能保障燃气轮机的正常运行。”周帅说，他的最大希望，就是带出一个堪当强军重任的技师团队，让海口舰跑出最佳航速。

“不仅‘人’要形成合力，‘技’也要形成合力。”周帅说，“要做到‘隔行不隔山’，让机、电、管融为一体，这样才能时刻确保燃气轮机处于最佳状态。”

一次出航，燃气轮机突发故障。检查指示灯表明，有数十个项目需要逐一排查故障，而逐一排查，就必须断电、合电数十次，时间不允许。周帅被紧急召到机舱。他用自己摸索的快速排障法，利用自制工具迅速确定电路故障位置，不用断电就解决了问题。

又一次出航，监控台突然发出燃气轮机舱舱底漏水报警。战士邹海林打算按图纸所示关闭阀门，可连续关了几个阀门，仍然不能止漏。周帅赶到机舱，关上了不起眼处的一个小阀门，漏水点当即止漏。

战士刘宇帆很纳闷：周帅是燃气轮机技师，怎么能这么熟练地解决电路故障？邹海林也很纳闷：周技师不按图纸，怎么能止漏？他们后来才知道，这些年来，周帅学习、钻研、摸索的，并非只有燃气轮机。

就这样，周帅带领海口舰燃气轮机班的水兵们，提出并实践了交叉式运行法、间歇性保养法、内窥式检测法等燃气轮机运行操作和维护保养的新方法，确保燃气轮机始终处于最佳的运行状态。

如今，周帅依然经常在深夜来到燃气轮机舱，写写画画。有人不解地问道：“周技师，在机舱这样的环境里，是什么让您能坚守这么多年？”

“热爱。”周帅笑着说，“在我眼里，机舱就像是我的家，燃气轮机就像是我的孩子。为了家和孩子，我怎么能不为他们坚守、付出？”

(责编：罗知之、陈键)
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