原标题：三道防线“加固”新型电力宽频振荡防御

科技日报讯 （记者王迎霞 通讯员李莹洁 化汝 马鑫）12月5日，国内首个直流近区“沙戈荒”新能源及多类构网型设备汇集站宽频振荡风险评估分析，在宁夏宁东“沙戈荒”大型新能源基地完成。这标志着由国网宁夏电力有限公司自主研发的新型电力系统宽频振荡风险评估技术取得阶段性成果。

新型电力系统的宽频振荡防御，一直是世界性难题。电力电子设备之间及其与电网之间相互作用，可能引起宽频振荡，进而引发大规模新能源机组脱网、火电切机、柔直系统停运等严重事故，对电力系统的安全稳定运行构成威胁。宁夏是我国首个新能源综合示范区，当前新能源装机占比已超过54%。为此，国网宁夏电力有限公司聚焦这一技术难题，启动了相关自主研究课题。

“我们确立了建立宽频振荡三道防线来破解难题的策略。”技术攻关团队核心成员、国网宁夏电科院电力系统技术研究所所长李旭涛介绍，第一道防线是通过对目标系统进行风险评估，选择合理的控制器类型和参数，并确定安全运行边界，以此对电网运行方式进行监控与调整。第二道防线是宽频振荡发生后，宽频振荡稳定控制装置启动，主动提高系统阻尼。第三道防线是在宽频振荡发散失稳或大幅度持续振荡时，采取紧急保护措施，避免大量机组脱网及设备损坏，造成停电事故发生。

“这是公司深化科技体制机制改革后的首个自主研发科技课题。我们打破了部门和单位之间的壁垒，从各单位选拔人员，组建了一支技术攻关团队。”李旭涛表示，“这项技术将有效解决电网宽频振荡风险评估及预防控制问题。”

(责编：罗知之、陈键)

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