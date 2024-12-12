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全球超3/4土地比30年前更干旱

2024年12月12日08:52 | 来源：科技日报
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原标题：全球超3/4土地比30年前更干旱

科技日报北京12月11日电 （记者张佳欣）9日，在沙特阿拉伯利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》缔约方大会第十六届会议上，联合国发布了一份名为《全球干旱威胁：区域和全球干旱趋势及未来预测》的报告。报告称，尽管洪水和风暴等与水相关的灾害在世界一些地区愈演愈烈，但近几十年来，地球上超过3/4的土地却变得更干旱。

据报告，与上一个30年相比，在1990年至2020年的30年间，地球上约有77.6%的陆地经历了更为干燥的气候。同期，干旱地区增加430万平方公里，超出了印度国土面积（约328万平方公里）近1/3。

近几十年来，全球约有7.6%的陆地已跨越干旱阈值，即从非干旱地区变为干旱地区，或干旱程度加剧。这些地区大多从湿润地区转变为干旱地区，给农业、生态系统和当地人民带来严重后果。

报告还警告称，如果全球未能遏制温室气体排放，到本世纪末，全球另有3%的湿润地区将变成干旱地区。

在高温室气体排放的背景下，预计美国中西部、墨西哥中部、委内瑞拉北部、巴西东北部、阿根廷东南部、整个地中海地区、黑海沿岸、非洲南部大部分地区以及澳大利亚南部的旱地面积将扩大。

报告指出，对于生活在不断扩大的干旱地区的23亿人来说，这种新常态需要持久、适应性的解决方案。

随着地球持续变暖，报告预测，在最坏的情况下，到本世纪末将有多达50亿人生活在干旱地区，面临土壤枯竭、水资源减少以及曾经繁荣的生态系统出现衰退或崩溃等问题。

(责编：罗知之、陈键)
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