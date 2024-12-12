吴晓璐

原标题：年内A股公司抛出近千单中期现金分红计划

12月10日晚间，西安高压电器研究院股份有限公司等5家公司发布三季报现金分红预案。据Wind数据统计，截至12月11日，月内已经有29家公司披露中报或三季报现金分红计划（或进展）。

从趋势来看，上市公司中期现金分红（即上市公司在年度分红之外，根据半年度或季度财务报告，向股东分配利润的行为）明显增多。

据Wind数据统计，截至12月11日，今年以来，940家上市公司抛出994单中期现金分红计划，家数同比增长269.41%；涉及分红金额合计6675.19亿元，同比增长166.24%。其中，有791单实施完毕，已分红3607.68亿元；203单待实施，拟分红金额合计3067.51亿元。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，上市公司积极中期分红，有利于增强投资者的获得感，提振投资者信心。此外，稳定的分红可以提供稳定的收益，降低投资风险，有助于推动价值投资理念和长期投资理念的形成。

一年多次分红成新生态

吸引更多长期资金入市

国务院印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出，强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司，限制大股东减持、实施风险警示。加大对分红优质公司的激励力度，多措并举推动提高股息率。增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红。

今年以来，上市公司纷纷推出中期现金分红计划，甚至有2家公司年内推出了3单计划（即一季报、中报、三季报均推出现金分红计划），50家公司年内均推出2单计划。

从行业来看，银行、石油石化、通信行业分红金额较高，分别为2573.84亿元、905.76亿元、712.48亿元，机械设备、医药生物、基础化工行业分红家数较多，分别有105家、96家、77家。

“分红是股票投资收益的重要组成部分，上市公司积极进行中期分红是一个积极信号。”中山大学岭南学院教授韩乾在接受《证券日报》记者采访时表示，银行、石油石化等行业分红金额较高，这些大型企业的分红行为有助于稳定市场预期，减少市场的大幅波动。另外，中期分红的增多，还有利于吸引更多长期资金流入资本市场。

行业龙头带头

进行大手笔分红

许多龙头企业带头推出大手笔中期现金分红方案。从单家公司分红金额来看，有64家公司分红金额超过10亿元，其中13家公司超过百亿元。

除了国有六大行、三大电信运营商、“三桶油”等央企，还有贵州茅台酒股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、陕西煤业股份有限公司等地方国企，以及宁德时代新能源科技股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、牧原食品股份有限公司等一批优质民营企业践行一年多次分红，且上述公司分红金额都在10亿元以上。

从企业性质来看，民营企业发布的中期现金分红计划较多，940家公司中，有597家为民营企业，占比63.51%。

整体来看，中期现金分红公司经营情况较好，盈利能力较强。940家公司前三季度净利润合计2.9万亿元，同比增长9.15%。其中，913家在今年前三季度实现盈利，522家净利润实现同比增长。

“这些公司通常具有稳定的盈利能力和充裕的现金流，在各自的行业中处于领先地位，有实力支持多次分红。相关企业通常所属行业发展较为成熟，市场竞争格局相对稳定，企业的盈利模式和现金流状况相对可预测。”韩乾表示，另外，这些公司普遍注重投资者关系管理，希望通过分红来增强投资者信心，提升公司的市场形象和吸引力。

田利辉表示，积极分红、一年多次分红的公司通常具有良好的盈利能力，现金流充裕。行业龙头企业更可能进行大手笔分红，彰显其现金流实力和内在投资价值。这些公司往往具有较强的投资者回报意识，注重股东价值的实现和分红的稳定性、连续性。

超千家公司

发布股东回报规划

在监管部门引导下，上市公司更加注重投资者回报，不断提升投资价值。记者根据上市公司公告不完全统计，截至12月11日，今年以来，有1043家上市公司发布了未来三年股东回报规划，制定长效分红机制。未来，上市公司分红稳定性和分红规模有望持续提升。

展望未来，田利辉认为，上市公司一年多次分红将成为常态。A股市场的分红频次和分红规模会有所增加，分红的均衡性、及时性、稳定性也有望进一步提升。

韩乾表示，未来也可能出现新的分红方式，以满足不同投资者的需求。投资者在选择投资标的时，应该综合考虑公司的分红历史、行业特性、基本面以及多元化投资策略，以实现长期稳定的投资回报。

(责编：罗知之、陈键)

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