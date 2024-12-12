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市场监管总局：经营者集中反垄断全业务系统实现闭环管理

2024年12月12日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，经营者集中反垄断全业务系统实现流程线上闭环管理。系统贯通企业、市场监管总局和试点省局，实现了三端数字化交互，通过增强行政执法透明度，提高了监管效率，稳定了企业预期。

为配合新修订的《中华人民共和国反垄断法》实施，市场监管总局历时三年，建立并完善了经营者集中反垄断全业务系统，于2022年8月、2023年4月、2024年7月，先后上线经营者集中反垄断申报审查子系统、附条件案件监督执行子系统、违法实施经营者集中办案子系统，建成了相关市场库、市场份额库、历史案件库、头部企业库、舆情库。自2022年系统上线以来，累计收到经营者集中申报1500余件，审结1300余件，有力支撑了经营者集中反垄断业务开展。当前系统有以下特点：

一是服务企业，便利申报。在申报端，企业在线提交申报材料，能够实时查询案件办理进展，及时了解主办处室、审查员及联系方式。审查中的法律文书通过系统自动反馈企业，系统还通过短信和邮箱发送送达提醒，不耽误企业经营活动，提高了企业申报便捷性和获得感。

二是科技赋能，提升效率。在审查端，收到企业申报后，系统根据行业等自动分配案件到审查处室，改变了以往人工分案的情况。根据申报材料，系统可自动生成法律文书基本内容。系统设置时间提醒，确保案件办理符合法定时限要求。系统能实时抓取各维度数据，开展大数据分析。

三是统筹规划，央地联动。在审查端，案件通过系统分办到试点省局，试点省局使用与总局同样的系统审查，总局可实时了解省局审查进度，确保地方与总局审查的一致性。

四是分级管理，确保安全。系统对用户权限进行分级管理，案件办理情况全流程在系统内留痕。系统对申报材料和办案信息加密传输和储存，确保用户登录安全、数据存储安全、用章符合规范。

(责编：郝帅、吕骞)
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