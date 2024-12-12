原标题：今日视点：大力提振消费是当前宏观政策施力重点

12月9日召开的中共中央政治局会议指出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

消费是经济稳定运行的压舱石。近年来，我国出台了一系列促消费政策，为消费市场带来了活力；一些新兴消费模式快速发展，为消费市场带来了新的增长点。特别是今年以来，随着一系列扩内需、促消费政策进一步落地显效，居民消费需求持续释放。国家统计局日前发布的数据显示，1月份至10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1月份至9月份加快0.2个百分点。

但我们也要看到，居民消费信心仍待增强。因此，要多措并举，不断夯实消费增长基础，提升居民的消费意愿和消费能力，促进消费市场持续回升向好。

其一，多渠道增加居民收入，提高居民消费能力。

收入是决定消费的首要因素。有收入，居民才有底气去消费。因此，一方面要多渠道增加居民财产性收入，增强居民消费能力和意愿；另一方面，要加大对重点群体的支持力度，提升整体消费能力。

其二，进一步支持消费品以旧换新。

今年以来，消费品以旧换新政策在释放消费潜力方面发挥了积极作用。以汽车以旧换新为例，商务部数据显示，截至12月9日，全国汽车以旧换新合计突破500万辆，其中，报废更新超244万辆，置换更新超259万辆。政策推动之下，效果加快显现，根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会12月9日公布的数据，11月份全国乘用车市场零售242.3万辆，同比增长16.5%，环比增长7.1%。今年以来累计零售2025.7万辆，同比增长4.7%。

未来，消费品以旧换新政策有望持续发力，进一步激活消费市场“一池春水”，为经济发展注入更多活力。

其三，促进服务消费提质扩容。

促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。今年8月份，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，进一步释放以服务消费为抓手，为扩大内需添动力的明确信号。

随着促进服务消费政策的落地，服务消费动能不断激活，市场活力进一步增强。数据显示，今年前10个月，服务零售额同比增长6.5%，增速高于同期商品零售额3.3个百分点。

当前，我国正处在服务消费较快增长阶段。未来，各方要不断优化和扩大服务供给，更好激发服务消费内生动能，为扩大内需和拉动经济提供有力支撑。

促进消费是扩大内需的主要抓手，提振消费是宏观政策施力的重点。我们坚信，随着各项政策举措的持续发力，消费者信心会不断增强，消费潜力将持续释放。

(责编：罗知之、陈键)

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