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资金支持加速落地 多地推进存量房收储

张芗逸
2024年12月12日08:56 | 来源：证券日报
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原标题：资金支持加速落地 多地推进存量房收储

为助力商品房去库存、加大保障性住房供给，各地持续推进收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。近期，对存量商品房收储工作的各类资金支持正加速落地。

12月10日，中国邮政储蓄银行湖南省分行为长沙市政府选定的收购主体发放1亿元住房租赁团体购房贷款，期限30年，支持其收购436套存量商品房用作配租型保障性住房。该笔贷款是湖南省首笔收购已建成存量商品房用作保障性住房贷款。

在四川省同样有支持收储工作的住房租赁团体购房贷款落地。12月3日，中国农业发展银行四川省分行成功投放住房租赁团体购房贷款2亿元，用于支持收购乐山市2994套已建成存量商品房用作保障性住房项目建设。

中国人民银行安徽省分行则用好保障性住房再贷款政策工具，支持金融机构通过发放保障性住房收购贷款和住房租赁团体购房贷款，有序推进商品房加快去库存。目前，六安舒城县万达公寓项目、亳州蒙城县濮水庄园项目均已获得住房租赁团体购房贷款授信，累计获批额度5.35亿元，且已按合同进度有序放款，后续将按要求申请保障性住房再贷款。

“通过用好住房租赁团体购房贷款等资金支持收购主体开展收储工作，能够盘活存量、消化库存，对市场止跌回稳影响很大。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示，目前保障性住房再贷款、专项借款、专项债券等可以为收储工作提供资金的工具都还在落地过程中，各地也在对存量商品房的收储和后续运营模式进行探索。

12月9日召开的中共中央政治局会议提出“稳住楼市股市”。李宇嘉表示，商品房库存的去化是实现“稳住楼市”的关键。政府主导开展存量商品房收储工作将助力消化库存，改善市场供求关系，从而推动房价止跌回稳。

中指研究院政策研究总监陈文静也认为，政府收储存量商品房的去库存效果最为直接，也有利于缓解开发企业的资金压力，同时也有助于市场情绪的恢复及增加保障性住房供给，在“稳住楼市”的背景下，该项政策有望加快落地落实。

在政策与资金的支持下，目前存量商品房收储工作已在部分地区取得成效。以广西为例，据广西壮族自治区住房和城乡建设厅公布的数据，截至11月底，广西已完成协议收购存量商品住房用作保障性住房2876套、面积30.13万平方米。

“目前收储工作正在推进过程中，而资金则是推动这项工作的重点。”上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，用好保障性住房再贷款等工具、加大资金投入将有效推动收储工作。

中国人民银行公布的数据显示，截至9月末，3000亿元保障性住房再贷款余额为162亿元。未来，对存量商品房收储工作的资金支持还有落实空间。

“与存量商品房收储相关的规划调整、后续运营、成本收益核算等工作比较精细，需要各部门加强合作。”李宇嘉表示，考虑到收储房源投入运营后的资金回报率，目前收储阶段的资金成本还可以进一步调降。

(责编：罗知之、陈键)
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