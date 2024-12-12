政产学研齐汇聚，传递消费新声音。12月9日，由人民网主办的2024国民消费大会在北京举行。本届大会以“新场景、新活力、新趋势”为主题，采取“大会深度交流+消费场景体验+百日直播专场”线上线下创新互动形式，邀请相关主管部门、行业组织、地方党委政府负责人以及企业嘉宾代表，围绕创新发展新型消费、健康消费、国货潮品等话题展开交流，为优化消费环境献策建言。

大会现场。

消费场景持续“上新”

消费是经济稳增长的重要引擎，是畅通国内大循环的关键环节。2024年为“消费促进年”，随着一系列提振消费的利好政策落地，文化、旅游、健康等消费场景持续“上新”，发展机遇不断涌现，激活了消费市场“一池春水”。

如今，“文博热”持续升温。故宫博物院学术委员会主任、中国文物学会专家委员会主任单霁翔认为，文化旅游业日益成为具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。当下出现的博物馆“一票难求”的现象，一方面折射出消费市场的巨大潜力，彰显了我国经济强大的内需动力；另一方面也助推了文旅产业转型升级。“明年是故宫建院100周年，我们将顺应趋势，驱动创新，推进文物资源数字化，在文物、历史与观众之间架起多元便捷的沟通桥梁，增强文化产品多样性，不断打造文博消费新场景”。

在国务院发展研究中心原副主任、中国企业评价协会会长侯云春看来，培育壮大新型消费业态，有利于更好地保障和改善基础民生，增强供给侧对人民多元化、个性化、品质化消费需求的适配程度，推动经济社会高质量发展。他建议，要创新消费场景，强化科技赋能，推动互联网、大数据、人工智能等新技术在新型消费业态当中的应用，打造智慧商圈、智慧街区、智慧门店新模式，发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态；要增加有效供给，提高产品和服务质量，满足消费者衣、食、住、行、医疗、教育等各领域个性化消费需求；应加大政策支持力度，优化营商环境，鼓励消费需求和供给增量扩容，同时要完善法律法规，规范市场秩序，保护消费者权益。

为充分激发文旅消费潜力，全国多地围绕游客多元化需求，以相关政策为指引，不断开展各式各样独具特色的文旅活动。全国旅游标准化技术委员会主任、文旅部科技教育司原司长孙若风说：“近年来，文旅消费异军突起，不仅是行业自身发展的新亮点，还是提振国民消费的兴奋点，这主要表现在传统与现代融合、产业融合、城乡融合、科技融合等方面。在这样的形势下，文旅产业要抓住机遇，坚持突出特色、加强创意、对接新需求，不断开拓新的蓝海，持续推动文旅消费。”

新型消费“多点开花”

近年来，百姓的消费理念和消费方式发生深刻变化，加速了传统消费向新型消费升级，“多点开花”的消费热潮使市场潜力得到进一步释放。

“2024国民消费创新案例库”上线。

为发掘更多可复制推广的典型经验与成果，人民网连续四年开展了“国民消费创新案例征集展示”，并对其中典型的、具有代表性的案例进行了深度调研。会上，人民网上线“2024国民消费创新案例库”，通过系统地汇集案例和研讨交流，展示各地的做法和经验，助推消费提质升级。

在案例分享环节，伊利集团副总裁张轶鹏说，网络信息和数据量激增，一方面极大丰富了消费者的消费选择，另一方面也为企业带来了机遇和挑战。未来，伊利将通过营销自动化、智能客服、内容创意自动化、用户体验自动化、数字化会员等方式，推动数智变革与赋能；持续加码品质升级，做健康风尚的倡行者，将健康产品和健康生活理念送到千家万户，推动消费者体验升级。

同福集团副总裁姚磊分享了“同福共享平台”助力消费促进的案例经验。据他介绍，“同福共享平台”聚焦县域和农村市场，依托科技赋能和数据驱动，创建聚合厂商、经销商、终端店、消费者等多方参与的数智化平台，实现产业链上各环节的信息共享和全方位赋能。同时，聚焦消费新需求，发挥每一个链条中每一个角色的优势价值，助力县域和农村实体经济的发展。

“近年来，我们通过对花本、草本、中草药等成分的研究，打造以花养妆的产品，塑造文化、美学兼具的品牌。”谈及国产美妆品牌出海，花西子联合创始人任刚睿认为主要面临两方面挑战：一是研发与品质，即中国产品如何满足全球需求；二是文化美学表达，即如何在讲好中国故事的同时适配当地用户的体验和需求。“为应对上述挑战，花西子‘软硬双研’，从科研创新、文化美学创新、出海创新，持续打造花西子的创新体系，不断提升东方美妆独特性的底气，致力于向世界讲好中国故事”。

“如今，大众在健康领域的消费观念与消费需求正在发生变化，在追求更高品质、更具个性化的健康产品和服务方面的投入不断增加。”在乐百氏（广东）饮用水有限公司总经理郝晓伟看来，我国健康消费“大有看头”，消费需求和购买力持续释放，线上线下消费形态持续创新。郝晓伟表示，下一阶段，乐百氏将继续践行“创造健康美好生活”的企业使命，实现“做科技引领的健康产业，成客户信赖的卓越品牌”的品牌愿景，在严守产品质量底线的基础上，顺应消费升级趋势，为消费者提供更多健康、美味的饮品。

百果园集团首席营销官杨茜分享了百果园在满足水果消费多元化、个性化、品质化方面的探索实践。杨茜介绍说，近年来，百果园以“好水果是种出来的”为理念，联合蔬果农业专家，从土壤改良、育苗育种、种植技术等各环节入手，指导参与农户作业，从而保障水果品质。同时，围绕不同消费场景，推出“好果报恩”“新疆水果节”“超级草莓季”等主题活动，满足消费者多元化需求。

如今，金融成为推动消费热潮的重要力量。“传统引进外资的手段仅适合于少数大型企业以及具有高增长潜质的中小型企业，绝大多数企业引进外资成难题。”滴灌通集团创始人、行政总裁张高波说，滴灌通运用金融科技连结全球资本与小微企业，通过创新收入分成模式，小企业得以在滴灌通澳门金融资产交易所（MCEX）挂牌，募集便捷、实惠的长期资金。这既为投资人提供直接且多样化的投资机会，也使小微企业更易获得资金支持。

多方合力共创美好

消费，一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户美好生活。随着经济社会进入高质量发展的新阶段，人民群众对美好生活的向往已经从“有没有”向“好不好”转变，推动着消费模式加速创新、不断优化。

为丰富优质商品和服务供给，推动消费持续扩大，会上发起了“增加优质供给 激发消费活力”集体倡议，伊利、金龙鱼、海底捞、腾讯、美团等各领域企业代表共同参与，积极践行企业责任，从不同维度洞察消费风向，合力探寻进一步激活公众消费潜能新路径，为扩大消费注入新动能。

多位嘉宾展开圆桌对话。

在圆桌论坛环节，中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举担任嘉宾主持，恒洁集团品牌总监元永义、浦发银行北京分行零售信贷部总经理仲鲁、卫岗乳业副总裁雒彦、几素科技联合创始人何志强，围绕“聚焦消费新需求 激发消费新活力”主题展开对话。

服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，也是消费结构优化升级的重要方向。会上，人民网研究院发布了《2024年度服务消费热点趋势观察报告》，通过对服务消费热点议题的梳理分析，提出2024年我国服务消费十大趋势词。

“精品消费月·双节关爱季”专项工作首站活动现场。

大会现场还启动了人民网2024国民消费大会——“精品消费月·双节关爱季”专项工作，并于当天在会场外举办首站活动。该系列将重点结合国家倡导的“2024消费促进年”“精品消费月”活动，联合在京机关企事业单位的工会、后勤保障部门和具有消费场景的街道社区，围绕健康消费、绿色消费、智能消费、时尚消费，借势元旦、春节“双节”节点，为职工和居民提供多项福利。首场活动中，来自多地各品牌的代表带来众多“爆款”好物，精品荟萃，让人应接不暇。

今年10月，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”，并专题策划推出《百日直播行动·美好中国城市行》大型融媒体栏目，以城市烟火气为底色，探寻文化、美食、美景，以小美好、见大中国。会上，《美好中国城市行》上线发布。

此外，大会期间还依托人民优选平台，开展了“2024有创新”系列直播，通过“云会场”展示优选好物。

(责编：曹淼、高雷)

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