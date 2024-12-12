毛艺融

原标题：资本市场锚定科技创新 赋能新质生产力发展

12月9日召开的中共中央政治局会议强调，要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。

随着新“国九条”和资本市场“1+N”政策陆续落地，资本市场已成为支持新质生产力发展的主阵地之一。尤其是资本市场支持上市公司利用再融资、并购重组、股权激励等工具，加大科技研发投入、不断攻克技术难关、提升产业链韧性和竞争力。

多位受访人士表示，未来资本市场将进一步引导资本向新质生产力领域聚集，充分发挥资源配置功能，支持科技创新和产业升级，提升资本市场服务科技创新和新质生产力发展的能力。

股债“双轮驱动”

提供多元化融资渠道

Wind数据显示，截至今年12月11日收盘，今年新上市的93家公司中，战略性新兴产业的企业占比超九成。

进一步来看，资本市场是推动科技创新、新质生产力发展的重要力量，为科技创新企业提供更加便捷的上市通道，促进具有核心技术和高成长潜力的企业发展。从科创板来看，截至12月11日，累计已有580家公司上市。

中央财经大学教授兰日旭对《证券日报》记者表示：“资本市场支持科技创新成效显著，基本实现了对科创企业提供全生命周期资金需求的差异性、多元化、长期性的融资渠道，形成产业—科技—金融的良性循环发展趋势。”

政策面上，今年4月19日，中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位对科技企业提供支持性举措，进一步健全资本市场功能，促进新质生产力发展。

债券市场在支持科技创新、服务新质生产力发展等方面也扮演着重要角色。Wind数据显示，截至12月11日，年内科技创新公司债券发行数量达到502只，发行规模达到5759亿元，同比增长78%。

此外，资本市场股权激励等制度正进一步适应新质生产力发展的需要和特点。Wind数据显示，截至12月11日记者发稿，年内累计已有644家A股公司披露股权激励计划，与新质生产力相关的公司占比超六成。

引导资源

向新质生产力方向聚集

科技创新不断催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。

资本市场具有强大的价值发现功能，能够对科技创新成果进行合理定价，帮助上市公司更加清晰地了解科技成果的市场价值，从而更好地推动科技成果向新质生产力转化。

今年以来，人形机器人、低空经济已成为资本市场的热词，相关概念股走强，也迎来机构的密集调研。人形机器人产业链里，从旋转关节、控制器、线性关节、灵巧手、电池模组、感知系统等，均有A股公司的身影。

此外，资本市场帮助科技型企业及时将最新研发的创新成果应用到产业中，不断改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。

在资本市场支持下，创新医药领域成果好消息陆续传来。据《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》统计，多家科创板第五套指标上市的公司首次纳入医保目录，有望为公司业绩带来积极影响。同时，今年科创板第五套标准上市的创新药公司均已实现核心产品的上市或上市申请递交，多家创新药公司已拥有年销售额超10亿元的重磅产品。

再比如，电子产业链也受益于资本市场的精准扶持。Wind数据显示，截至12月11日，目前已有476家电子领域的公司在A股上市，其中有160家为半导体公司。事实上，半导体制造环节作为实现全产业链自主可控的关键一环，已获得财税、投融资等多方面支持，相关公司上市后也积极利用资本市场平台，不断提升在半导体领域的业务规模和竞争力。

“科技创新已成为驱动经济发展的新引擎。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，以科技创新引领新质生产力发展，聚焦于利用人工智能、大数据等前沿技术，能够推动产业升级和生产效率提升。

中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示，近年来，资本市场不断提升对科技创新企业的支持力度，通过优化发行定价和融资制度等举措，将使得资本市场更加有效地支持科技创新企业，尤其是那些具有突破性技术和市场潜力较大的企业。未来，资本市场将更好地发挥其在服务科技创新和新质生产力发展方面的作用，为我国经济的转型升级和长期发展提供支持。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经