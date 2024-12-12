原标题：美元存款、理财再走俏 专家提示关注汇兑风险

虽然处于美联储降息周期，但美元存款产品对投资者仍具吸引力。

记者注意到，12月份以来多家银行理财子公司密集上架美元理财产品。从收益率来看，目前推出的部分美元固收类理财产品业绩比较基准接近5%，但同期、同风险级别的人民币理财产品的业绩比较基准多在2%左右。

以工银理财有限责任公司（以下简称“工银理财”）为例，工银理财推出的全球添益美元理财产品3-汇，成立以来年化收益率为5.15%，业绩比较基准为4.8%。该产品属于R1低风险类型，起购金额为1美元，持有368天自动到期；12月5日，中银理财有限责任公司推出某款固定收益类美元封闭理财产品，期限为96天，业绩比较基准为3.9%至4.7%。主要将募集的外币资金配置于境内外货币市场。

据普益标准数据统计，截至12月9日，美元理财存续产品总量1312只，美元理财存续规模达到2819.27亿元，较去年12月底存续规模1403.51亿元已经翻倍。

此外，尽管银行此前下调了美元存款产品利率，但从目前来看，部分银行美元存款利率仍保持在4%以上，吸引不少客户前来购买。

江苏银行股份有限公司推出的1万美元起存的“享盈宝”外币存款产品，若以2000美元起存，1个月定期利率为4.35%，3个月定期利率为4.2%，6个月定期利率为4.1%，1年定期利率为4.1%。若以1万美元起存，1个月定期年化利率为4.55%，3个月定期利率为4.45%，6个月定期利率为4.35%，1年定期利率为4.25%。“尽管11月份银行已调低美元存款利率，但是美元存款产品对投资者的吸引力并未减弱。近期，有不少投资者前来咨询购买该产品。”上述银行的理财经理表示。

此外，据记者了解，宁波银行股份有限公司 、恒丰银行股份有限公司等银行发行的美元存款产品，年利率也在3%至4%之间。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，美联储降息周期下，美元理财和美元存款热度仍高涨的原因主要是强势美元的汇率预期。如果市场预期美元会升值或保持稳定，那么即使利率下降，持有美元资产（如美元理财和美元存款）也可以从潜在的汇率升值中获益。另外，为了分散风险，一些投资者选择将部分资金配置到美元资产上，以实现资产配置的多元化。

在田利辉看来，后续美元存款和美元理财产品收益率走势短期内可能维持现状，但长期来看或逐步下调。在美联储持续降息的背景下，高收益率难以长期维持。鉴于美联储的独立性，随着美联储进一步降息，以及全球金融市场的变化，预计美元存款和美元理财产品的收益率将会逐渐下降。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，从长远来看，美元汇率波动风险较大，建议投资者注意多重风险。

中国银行研究院研究员吴丹对《证券日报》记者表示，对国内储户来说，在购汇额度内购买美元存款时，还需要准确考虑人民币兑美元汇率走势行情，以判断未来到期取款时的汇兑差额和收益率。储户对美元存款和理财产品的持有和加仓应持谨慎态度。

田利辉表示，对投资者而言，投资者购买美元存款、美元理财等产品时需注意汇率、利率、流动性和信用四大风险。如果美元贬值，投资者将面临汇率损失。而且，美联储的货币政策变动会导致市场利率波动，这可能影响到美元存款和美元理财产品的实际收益率。

(责编：罗知之、陈键)

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