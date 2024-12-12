人民网记者 王震

在消费这件事上，你变了吗？

近年来，关于国人消费的“热词”层出不穷。从“剁手”“种草”，到“国潮”“新中式”，人们的消费需求、消费理念正在转变，从前的刻板印象、“旧标签”正在褪去。

消费是拉动经济增长的主引擎。在大力提振消费的背景下，重新认知“中国消费者”，尤为重要。

中国消费者“保守”吗？

长期以来，中国传统观念、消费理念“保守”似乎已形成刻板印象。如今，还是如此吗？来看两组数据：

今年11月份，全国乘用车市场零售242.3万辆，其中新能源汽车零售126.8万辆，渗透率达到52.3%，连续第五个月超过燃油车。中国新能源车今天能够领跑世界，一定程度上也是中国消费者用真金白银“买”出来的！

乐于接受新事物，俨然已经成为中国消费者的新特征。

2023年，我国智能家居消费市场规模超过7100亿元，智能家居APP的月活用户超过2.6亿人次；中国已成为全球最大的智能家居消费国。不仅是智能终端，数字消费、信息消费快速增长，房车露营、低空飞行、“露台经济”等新业态也在加速培育。

中国消费者“崇洋”吗？

曾经，澳洲奶制品、日本小家电备受国人追捧；如今，马面裙、新中式茶饮、《黑神话：悟空》接力成为新“国潮”，频频海外“圈粉”。

传统文化对消费风尚的影响力持续增强。“国风”“国潮”“新中式”等概念席卷餐饮、娱乐、文旅、美妆、服饰等多个消费领域和消费场景。

今年5月，《我的阿勒泰》上线播出后一周，同程旅行“阿勒泰”搜索热度上涨了562%。8月，国产游戏《黑神话：悟空》首发3天内全球销量超过1000万份，在国内持续爆火并“圈粉”海外。作为主要取景地，山西文旅话题流量登顶，实现旅游接待、收入双增长。此外，融合传统文化与现代潮流的新中式茶饮、新中式婚礼频频走红。中国消费者对自己的文化越来越自信！

中国消费者“封闭”吗？

刚闭幕不久的进博会上，泰国香米、智利车厘子、新西兰奇异果、美国蓝莓……这些承载世界各地风土人情和文化底蕴的美食，让中国消费者目不暇接。

“双11”期间，跨境电商成为新增长点，电商平台在欧美、日韩等市场也推出促销活动，让包括中国在内的全球消费者享受便捷与实惠。

出国游热度持续攀升。今年国庆期间，内地居民出入境为758.9万人次，同比增长了33.2%。此外，携程第三季度财报显示，其出境游的机酒预订量已恢复到2019年同期的120%。

开放是中国式现代化的鲜明标识。中国消费者正以包容、开放的姿态拥抱世界，吸引全球企业纷纷进入中国，深入推进在华本地化战略，研发更多符合中国消费者偏好的产品。今年以来，苹果、高通、奔驰、特斯拉等数十家跨国公司全球负责人密集来华考察。这不仅是投给中国政策机遇的信任票，也是投给中国消费者的信任票。

中国消费者“内向”吗？

遇见美食，拍个照让“朋友圈先吃”；分享生活，去小红书“种草”“拔草”……一度以“内敛含蓄”闻名的中国消费者，如今在社交网络上“分享欲爆棚”。

公开报道显示，目前微信及WeChat的合并月活跃账户数达到了13.82亿，每天有接近9亿的用户会打开朋友圈；在小红书上，月活用户已超过3亿，有70%的用户使用搜索功能，平均每天搜索6次。在社交平台上，消费者更愿意分享自己的生活感悟和消费体验，“种草”给其他消费者，消费者渴望情绪价值被满足，更加偏好能够带来“幸福感”的产品。

从直播带货、社交电商等数字经济业态创新，到“按梗消费”“悦己消费”等消费理念走红，这些变化折射出中国消费者的新特点：追求个性化、多样化、品质化。不仅青年群体热衷表达自我，追求社交认同，中国老年消费者也在激情四射，扮演引领消费风潮的新角色！

今天，“中国消费者”需要被重新认知：他们乐于纳新，为创新提供良机；他们满怀自信，为国货潮品代言；他们眼界开阔，全球服货兼收并蓄；他们热衷分享，助推好物誉满天下。规模冠绝，质优风劲，创新涌动，这就是中国市场！

(责编：陈键、章斐然)

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