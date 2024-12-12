人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

姚磊：以数智化平台 构建县域商业新业态

2024年12月12日09:56 | 来源：人民网
小字号

12月9日，2024国民消费大会在北京举办。同福集团副总裁姚磊表示，要依托科技赋能和数据驱动，建立多方参与、多方受益的实体经济数智化平台，构建县域商业新业态。

同福集团副总裁姚磊分享观点。

同福集团副总裁姚磊分享观点。

“同福集团成立于1993年，是一家集同福共享平台、大健康食品产业、一二三产融合乡村振兴产业三大业务板块于一体的现代化企业集团。”姚磊说，同福集团依托“同福共享”平台这一实体经济数智化平台，构建了县域商业新生态。

“企业需顺应时代发展潮流，运用互联网技术和思维，并依托线上与线下的融合、实体和互联网的融合，‘量身裁衣’式开发搭建全链路的智慧云平台。”姚磊表示，近年来，同福集团聚焦县域和农村市场，以经销商为伙伴、以终端店为客户，持续振兴实体。另一方面，同福集团也开创了具有其独立特色的厂、商、店直播平台，形成了产销一体的新商业业态，实现了多方参与、多方受益。

“为了让每一条链条中的每一个角色发挥应有的价值，整合更多的价值和资源，我们进行了商品建设、平台建设、渠道建设、能力建设，以该四个核心要素为基础，聚焦消费新需求，为县域实体经济搭建了消费新场景，最终实现了三方共赢，助力了消费活力升级。”姚磊说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
重新认知“中国消费者”
　　在消费这件事上，你变了吗？ 近年来，关于国人消费的“热词”层出不穷。从“剁手”“种草”，到“国潮”“新中式”，人们的消费需求、消费理念正在转变，从前的刻板印象、“旧标签”正在褪去。…
数读中国｜力道足、靶向准 宏观调控有力有效
　　人民日报原文： 宏观调控有力有效——二〇二四年中国经济观察②.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部