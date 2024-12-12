姚磊：以数智化平台 构建县域商业新业态
2024年12月12日09:56 | 来源：人民网
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12月9日，2024国民消费大会在北京举办。同福集团副总裁姚磊表示，要依托科技赋能和数据驱动，建立多方参与、多方受益的实体经济数智化平台，构建县域商业新业态。
同福集团副总裁姚磊分享观点。
“同福集团成立于1993年，是一家集同福共享平台、大健康食品产业、一二三产融合乡村振兴产业三大业务板块于一体的现代化企业集团。”姚磊说，同福集团依托“同福共享”平台这一实体经济数智化平台，构建了县域商业新生态。
“企业需顺应时代发展潮流，运用互联网技术和思维，并依托线上与线下的融合、实体和互联网的融合，‘量身裁衣’式开发搭建全链路的智慧云平台。”姚磊表示，近年来，同福集团聚焦县域和农村市场，以经销商为伙伴、以终端店为客户，持续振兴实体。另一方面，同福集团也开创了具有其独立特色的厂、商、店直播平台，形成了产销一体的新商业业态，实现了多方参与、多方受益。
“为了让每一条链条中的每一个角色发挥应有的价值，整合更多的价值和资源，我们进行了商品建设、平台建设、渠道建设、能力建设，以该四个核心要素为基础，聚焦消费新需求，为县域实体经济搭建了消费新场景，最终实现了三方共赢，助力了消费活力升级。”姚磊说。
(责编：曹淼、李源)
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