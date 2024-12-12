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侯云春：培育壮大新型消费业态 持续激发市场经济活力

2024年12月12日10:03 | 来源：人民网
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“消费关系经济增长、关切民生需求、关乎美好生活愿望，扩大消费需求在当前尤其具有特别重要的意义。”国务院发展研究中心原副主任、中国企业评价协会会长侯云春在12月9日于北京举办的2024国民消费大会上，强调了扩大内需、增强消费对于推动经济发展的重要性，并建议培育壮大新型消费业态，创新消费亮点与热点，持续激发市场活力。

国务院发展研究中心原副主任、中国企业评价协会会长侯云春在2024国民消费大会上分享。

国务院发展研究中心原副主任、中国企业评价协会会长侯云春在2024国民消费大会上分享。

在侯云春看来，培育新消费业态需要适应新技术革命、产业变革和人们消费观念的变化，“新型消费业态是运用互联网、大数据、人工智能等技术催生而出的新商业模式，以数字化、融合化、绿色化为特色，代表了消费升级的方向，有利于更好地保障和改善基础民生，进而更有效地满足消费者的多元化需求。”他认为，消费升级属于发展性需求，集中体现在消费者更加倾向于购买高品质、高附加值的产品和服务，追求更加舒适、便捷、个性化的消费体验，也由此催生了消费新亮点与新热点。

为更好创新消费业态，以促进消费唤醒市场活力，侯云春从五个方面提出建议：“一是要创新消费场景，打造智慧商圈、智慧街区、互联网+医疗、数字教育等新模式，发展多元‘智慧’业态；二是要增加有效供给，提高产品和服务的质量，满足消费者生活必需品和服务的消费需求，并增加供给侧对不同群体消费和个性化需求的适配性；三是要推进数实融合、强化科技赋能，推动互联网、大数据、人工智能等在新型消费业态中的应用；四是加大政策支持力度，优化营商环境，规范市场秩序，保护消费者权益；五是改善消费预期，持续提振消费信心。”

(责编：曹淼、李源)
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