“如今，生活逐步向数字智能时代迈进，为消费领域带来了新场景，也为企业发展带来了新机遇，要求企业更加深刻地洞察和满足消费者的更多需求，在优化服务体验中与消费者互动、共创。”伊利集团副总裁张轶鹏在12月9日于北京举办的2024国民消费大会上说道。他认为，在坚持以消费者为中心的基础上，企业要持续强化产品品质，借力数智变革，把握健康趋势，助力消费不断升级。

伊利集团副总裁张轶鹏在2024国民消费大会上分享。

如何为全生命周期、全人群、全场景提供优质的产品与服务？在张轶鹏看来，做好质量管理是关键前提。他说：“在生产端，从每一棵草、每一头牛到每一杯奶，将品控贯穿到从牧场到餐桌的全产业链；在消费端，消费者可通过包装上的独立识别码查到无菌生产、奶源检测、有机牧场等关键信息。”

“数字技术的快速迭代为企业精准把握消费新动向提供了工具，也为不断广大市场扩展了视野。”张轶鹏介绍说，当前伊利集团将多种数字模型赋能于全产业链中，并开发了洞察消费创新方面的智能系统，通过持续推动营销自动化、内容创意自动化、用户体验自动化等功能，以数字化能力重塑消费者体验的目标。

持续推动品质升级、数智化赋能全产业，在张轶鹏眼中，落脚点在于将更多的健康产品和理念带给消费者。“在快节奏生活的今天，消费者对多元化、健康属性鲜明的产品的需求，已成为当前一股明显的消费趋势，为此，伊利集团围绕营养滋补类产品、各种活性乳铁蛋白产品的研发展开探索，以期更好回应消费市场、满足消费者的健康新需求。”张轶鹏说。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经