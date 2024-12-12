人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

张轶鹏：“品质+数智+健康”三重赋能助力消费升级

2024年12月12日10:04 | 来源：人民网
小字号

“如今，生活逐步向数字智能时代迈进，为消费领域带来了新场景，也为企业发展带来了新机遇，要求企业更加深刻地洞察和满足消费者的更多需求，在优化服务体验中与消费者互动、共创。”伊利集团副总裁张轶鹏在12月9日于北京举办的2024国民消费大会上说道。他认为，在坚持以消费者为中心的基础上，企业要持续强化产品品质，借力数智变革，把握健康趋势，助力消费不断升级。

伊利集团副总裁张轶鹏在2024国民消费大会上分享。

伊利集团副总裁张轶鹏在2024国民消费大会上分享。

如何为全生命周期、全人群、全场景提供优质的产品与服务？在张轶鹏看来，做好质量管理是关键前提。他说：“在生产端，从每一棵草、每一头牛到每一杯奶，将品控贯穿到从牧场到餐桌的全产业链；在消费端，消费者可通过包装上的独立识别码查到无菌生产、奶源检测、有机牧场等关键信息。”

“数字技术的快速迭代为企业精准把握消费新动向提供了工具，也为不断广大市场扩展了视野。”张轶鹏介绍说，当前伊利集团将多种数字模型赋能于全产业链中，并开发了洞察消费创新方面的智能系统，通过持续推动营销自动化、内容创意自动化、用户体验自动化等功能，以数字化能力重塑消费者体验的目标。

持续推动品质升级、数智化赋能全产业，在张轶鹏眼中，落脚点在于将更多的健康产品和理念带给消费者。“在快节奏生活的今天，消费者对多元化、健康属性鲜明的产品的需求，已成为当前一股明显的消费趋势，为此，伊利集团围绕营养滋补类产品、各种活性乳铁蛋白产品的研发展开探索，以期更好回应消费市场、满足消费者的健康新需求。”张轶鹏说。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
重新认知“中国消费者”
　　在消费这件事上，你变了吗？ 近年来，关于国人消费的“热词”层出不穷。从“剁手”“种草”，到“国潮”“新中式”，人们的消费需求、消费理念正在转变，从前的刻板印象、“旧标签”正在褪去。…
数读中国｜力道足、靶向准 宏观调控有力有效
　　人民日报原文： 宏观调控有力有效——二〇二四年中国经济观察②.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部