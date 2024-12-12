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张高波：以数字化推动企业收入融资模式创新

2024年12月12日10:08 | 来源：人民网
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12月9日，由人民网主办的“2024国民消费大会”在北京举行。会议期间，滴灌通集团创始人、行政总裁张高波分享说：“消费是拉动经济增长的引擎，而金融是经济发展的血脉。以收入为基础进行的融资模式创新，是基于广泛的数字化趋势而展开的，也为更多中小企业实现高质量发展而赋能。”

滴灌通集团创始人、行政总裁张高波分享观点。

滴灌通集团创始人、行政总裁张高波分享观点。

张高波说，企业收入、信用价值及技术水平，与其数字化水平是高度相关的。“就像页岩油、页岩气等资源，过去亿万年来埋藏在地下，未显露商业价值。当先进的开采技术、配套技术成熟之后，这些资源就变成了一个巨大的财富。”在他看来，企业的收入对于投融资模式的创新也是一样。没有数字化，企业的收入调查很难详尽，随着数字化水平的提升，收入作为一种信用资源用来融资也成为可能。

“常见的引进外资方式共有三种，外商股权在华投资、中资企业海外上市、中国企业发行海外债券。这三种融资方式更加适合信用强大、基础雄厚的大型企业，而中小型企业则需要效率更高的投融资方式，降低融资成本、提高发展效率。”张高波介绍。

“传统的投融资方式需要增加财务报表的公信力，这对于部分没有强大财务或审计能力的中小企业而言，‘门槛’较高。而基于收入的融资形式（简称RBF）的出现为中小企业的融资提供了契机。RBF是基于企业收入的融资模式，它不似股票和债券在国际金融市场中被广泛重视，主要由于其对于数字化程度的依赖较强。我国目前移动支付、数字化收入透明程度高，更加便于采用创新的RBF模式。”张高波说。

随着金融科技的快速发展，传统金融机构如何实现数字化转型和业务创新？张高波认为，数字化手段改变了过去传统的投后管理与贷后管理，使得投资方能够看到企业每一天甚至每一件物品的销售、收入情况，过去滞后的管理机制变得同步、提前以及更加透明。

“在中国，大规模推动收入分成合约方式下的融资是一个新事物，也是我们坚持在做的事情。我们坚信中国市场的吸力和对资金的需求力。”张高波以滴灌通早期的投资经验举例说明：“观察国际以及中国的资本市场可以发现，来自不同地区、行业、企业的需求十分多元复杂，海外投资者对于资金量、企业的承担能力也有着多重考量。基于此，我们认为一家投资企业需要建设一个以收入为基础的交易所。2023年，滴灌通澳门金融资产交易所正式营运。企业本身可以作为融资主体，以整企业的收入作为标的，也可以资产作为标的，到交易所挂牌融资，如收租景区门票、充电桩、电商投流收入、收租物业等。”

“根据收入进行分成简单理解就是一份合约，合约本身并不复杂。目前存在挑战的是，与传统的股和债相比，收入分成体系尚未完善，对数字化要求高，人们对其的认知也处于初始阶段。未来，随着这一模式服务的企业越来越多，相信国际资本可以看到更广泛的投资机会，也可以更进一步助力我国经济发展，赋能中小企业。”张高波说。

(责编：曹淼、李源)
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