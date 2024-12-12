2014年12月12日，南水北调中线一期工程正式通水，源头正是位于湖北省丹江口市的丹江口水库。截至2024年11月末，南水北调中线工程累计调水超760亿立方米，滋养了40多座大中城市、1.85亿人。

作为国有大型金融机构，中国人寿深入贯彻落实党中央决策部署，自2015年起与湖北省丹江口市结对帮扶，主动作为、干字当头，助力南水北调中线工程核心水源地打赢脱贫攻坚战、加快乡村全面振兴，与当地一起探索将区域生态资源价值转化为经济价值、生态环境优势转化为经济发展优势，既做好“守水人”，也护好“守水人”。截至目前，公司累计为丹江口市投入无偿帮扶资金超9000万元，落地帮扶项目近200个。

守好“生态水” 多措并举助力释放绿色发展活力

优质的水源离不开对生态环境的保护，湖北省丹江口市肩负着保护国家战略水资源的重大责任，确保浩浩碧水润北方，因此绿色发展也成为了当地高质量发展的必然选择。

在丹江口市，总能见到这样的场景：一群人身着红色马甲，手提黑色袋子，走在河道边，时不时将河道边的塑料瓶等垃圾拾起，放入到袋子中，这就是丹江口库区的守水志愿者。中国人寿集团旗下寿险公司丹江口市支公司副总经理张丽波也是其中的一员。加入丹江口守水志愿者三年来，张丽波跟随参加了日常河道巡护、清理水面漂浮物等多场护水活动。虽然日常工作十分忙碌，但她仍然坚持加入到各种志愿活动中，并为库区居民宣传讲解环保知识。现在，“守水护水”的理念已经深深根植于丹江口库区人民的心中，并转化为自觉行动。

张丽波只是中国人寿助力丹江口市生态环境建设的一个缩影。在中国人寿，绿色发展理念早已成为公司发展的重要引领，并落实在对丹江口市的帮扶举措中，丰富了“绿色金融”的内涵。2021年，随着乡村振兴进入新阶段，中国人寿将原“国寿丹江口绿色扶贫产业基金”升级为“国寿美丽乡村（丹江口）产业基金”，延长基金存续期，优化出资人结构，并打破基金投资区域限制，近年来投资多地乡镇光伏项目，助力当地走出一条“清洁产业+绿色生态”的乡村产业发展道路。同时，中国人寿集团旗下资产公司结合国家“双碳”战略，立足丹江口市生态环境优势，帮助当地引进碳排放头部企业开展森林碳汇相关业务。此外，中国人寿还深入丹江口市浪河口村、油坊沟村、余家湾村等，帮扶开展污水处理、垃圾分类、厕所改造等项目，提升农村人居环境，并支持建设分布式光伏电站，每年为村集体提供稳定收益。

呵护“幸福水” 多管齐下提升居民生活品质

2021年以来，中国人寿在坚决守护好脱贫攻坚成果的基础上，将工作重心转移到推进乡村全面振兴上来，因地制宜帮助核心水源地丹江口市乡村居民向着更加美好的生活前进。

在通过保险帮扶支持筑牢核心水源地返贫“堤坝”方面，中国人寿充分发挥业务功能作用，2021年以来为丹江口市防返贫监测人口购买人身意外伤害保险、大病保险及家庭住房和财产保险，其中人身保险累计参保超40万人次，财产保险累计参保超12万户，2024年分别为超10万人、近3万户。

面对核心水源地乡村居民日益高涨的文化需求，中国人寿在既往支持的基础上创新开展文化帮扶，推动“优质文化资源直达基层”。2024年9月，中国人寿携手国家大剧院，组织百余名艺术家赴丹江口市等地开展“文化振兴公益行”活动，先后举办三场公益演出及两场艺术公开课，3000余名观众、学生在家门口领略了国家级高规格艺术活动的魅力。此次活动也是致敬和回馈水源地人民奋斗与付出的一次热情慰问。此外，中国人寿还积极支持丹江口市文化设施建设，组织开展丰富的文化活动，例如2023年建设蒿坪镇余家湾村文化广场，2024年打造浪河镇浪河口村文化长廊，同时聚焦留守妇女儿童文化需求，联合丹江口市妇联在8个村以“姐妹共建 幸福家园”为主题，开展形式多样的文化实践活动，丰富当地群众文化生活。

乡村教育是核心水源地乡村振兴的重要支柱。2019年以来，中国人寿秉承“以体育人”理念，持续开展“百校体育帮扶计划”，通过捐赠运动器材装备、选派志愿者支教、开展专业篮球集训和联赛等形式，为丹江口市24所乡村小学提供全方位体育教育支持。2021年以来，组织丹江口市283名乡村学生赴北京、武汉等地开展圆梦研学活动，致力于让孩子们增长见识，点燃孩子们心中希望的火种，激发他们学习奋斗的动力。集团成员单位广发银行向丹江口市多所中小学捐赠“希望厨房”“希望卫生室”“希望浴室”等，帮助当地中小学改善学习和寄宿条件，努力让乡村孩子吃上热饭热菜、用上洗漱热水。

激活“希望水” 多头并进增强区域发展内生动力

产业振兴是核心水源地乡村振兴的重中之重，是激发乡村内生发展动力、确保乡村居民增收致富的长远之计。中国人寿瞄准丹江口市特色优势，通过“引进来”“走出去”的方式，助力当地建立自身“造血”机制，不断做优做强“水文章”。

丹江口市自古以来就是我国的柑橘生产基地，这里的柑橘色泽光艳、果肉鲜嫩、汁多味美，但由于交通不便、运输包装技术不成熟等因素，当地柑橘常常积压滞销。自定点帮扶以来，中国人寿为丹江口市柑橘生产销售提供大力支持，从帮扶修建柑橘园一条条通往外界的硬化道路，到通过自有电商平台支持对外销售，再到2022年牵线搭桥帮助引进北京一轻食品公司就地取“材”生产橘味汽水，当地柑橘产业正在逐渐摆脱“销售难”境遇，种植柑橘的村民直接受益。如今，北京一轻食品（丹江口）产业园已建成7条生产线，帮助解决了丹江口市30万亩橘园深加工及10万橘农的生计问题。同时，中国人寿推动燕京啤酒集团在丹江口市投资建厂、马迭尔产业园签约落地，计划投资建设精酿啤酒、饮品、冰品等生产线，持续把丹江口“水”资源转化为产业发展的源源动力，并联合沈阳农业大学建立丹江口市蒿坪镇现代农业草莓产业基地，建立产学研一体合作，基地实现年育优质草莓苗300万株，年产鲜果50万斤，年培训当地农民1000人次，进一步带动周边农户合作致富。

此外，中国人寿还在丹江口市开展帮扶带动型担保贷款业务，乡村振兴以来累计发放贷款近560万元。国寿美丽乡村振兴（丹江口）产业基金持续帮扶“国寿丹泉”瓶装水和“博奥鱼头”加工等项目，帮助生产“国寿丹泉”的润京水业从濒临破产到扭亏为盈，博奥公司的白鲢鱼头成为电商爆款产品。

中国人寿集团党委书记、董事长蔡希良表示，中国人寿将继续落实“四个不摘”要求，立足当地资源禀赋和振兴需求，充分发挥综合金融优势，助力丹江口市走出一条特色鲜明的乡村振兴之路，为丹江口市乡村全面振兴作出贡献。

(责编：董童、李源)

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