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水利部启动2024—2025年珠江枯水期压咸补淡应急水量调度

2024年12月12日10:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）记者从水利部获悉，水利部决定于2024年12月12日8时开始实施2024—2025年第一次珠江枯水期压咸补淡应急水量调度。

据了解，自今年10月以来，珠江流域西江、北江降雨量较常年同期偏少5—6成，干流天然来水量较常年同期偏少2—3成。受降雨、来水偏少和潮汐动力增强影响，珠江河口咸潮活动加剧，珠江三角洲磨刀门水道咸潮上溯距离最远达40公里。据预测，12月中下旬珠江流域无明显降雨过程，西江、北江天然来水持续偏枯，咸潮上溯影响加剧。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英要求进一步筑牢当地、近地、远地梯次供水保障“三道防线”，确保粤港澳大湾区供水安全。水利部提早组织制定2024—2025年珠江枯水期压咸补淡应急水量调度方案，并向广东、广西、贵州三省（自治区）水利厅和水利部珠江水利委员会发出通知，对今冬明春粤港澳大湾区供水保障工作提出明确要求，一是当地水库蓄水补库，珠海、中山等地水库群精准把握窗口期，全力抢抽淡水，视情采取临时引提水措施，尽可能多补充符合水质要求的水源；二是近地水库调水压咸，调度“第二道防线”西江大藤峡、长洲水利枢纽和北江飞来峡水库加大出库流量，对冲河口咸潮，为“第一道防线”抢抽淡水创造有利条件；三是远地水库持续补水，调度“第三道防线”西江上游龙滩水库持续向下游补水，源源不断为“第二道防线”提供足够动力。通过实施本次压咸补淡应急水量调度，西江、北江下游河道径流量将持续增加，可有效压制珠江河口咸潮，增加珠海等地当地水库群蓄水量。

(责编：郝帅、吕骞)
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