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推动价值观建设 业界热议互联网行业社会责任

2024年12月12日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者许维娜）如今，中国互联网已走过30年，从无到有、从小到大，整体实力全球领先，实现了用户及产业规模的跨越式发展，互联网发展水平连续7年居全球第二位。

在这一进程中，中国互联网如何影响我们的生活？

日前，2024（第十一届）中国互联网企业社会责任论坛在京举办，论坛以“三十载责任同行：共筑数字时代的社会价值”为主题，共同探索数字时代互联网行业社会责任建设的新途径、新方法，交流行业经验，推动互联网行业健康有序发展。

中国互联网协会副理事长兼常务副秘书长陈家春建议，互联网企业要继续践行初心使命，积极履行社会责任，要坚持做好三方面工作：一是继续坚持推动企业文化和价值观建设，把履行社会责任作为企业生存和发展的根本，融入企业发展全过程；二是继续坚持提升企业的核心竞争力和社会价值，坚持维护健康的产业生态，维护好企业的声誉和良好形象；三是坚持以人为本，坚持科技向善，为社会所需，尽企业所能，积极投身公益事业。

现场，中国互联网协会、中国助残志愿者协会、中国老龄产业协会联合发布《共同推进互联网适老化及无障碍环境建设高质量发展倡议书》。

全国人大常委会委员、中国残联七届主席团副主席、中国助残志愿者协会会长吕世明表示，互联网不仅帮助残障人士插上了翅膀，更为无障碍适老化事业注入了强大的动力，随着人口老龄化的加剧和社会对无障碍需求的增长，互联网企业应继续发扬优良传统，加大科技创新力度，不断推出更多符合用户需求的产品和服务，引领行业呈现一个更加璀璨、温暖、美好的明天。

中国互联协会副理事长、中国互联网协会互联网行业社会责任建设工作委员会主任委员、中国互联网协会信息无障碍工作委员会主任委员黄澄清表示，中国互联网协会将持续推进信息无障碍建设工作，欢迎各方加入倡议书的签署，建立可持续发展的工作推动机制，团结和吸纳更多各界资源与力量的参与；在现有“中国政务信息无障碍公益行动”基础上，打造一批公益属性的公共产品，支持网站接入服务商和有需求的单位搭建信息无障碍共性技术服务平台；公益支持各政务网站、公共服务网站完成网站适老化及无障碍改造工作。

现场还发布了《信息通信行业可持续信息披露发展报告（2024年）》（以下简称《报告》）。中国互联网协会互联网行业社会责任建设工作委员会秘书长、中国信息通信研究院泰尔认证副所长赵欣欣对《报告》进行了解读。他表示，《报告》首次增添了通信企业的相关信息披露情况，总结提炼了互联网和通信两个细分领域在整体实践及商业道德、未成年人保护、供应链管理三个年度主题方面的行业共性和差异，并进一步提出了行业发展展望。

(责编：郝帅、吕骞)
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