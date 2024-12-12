12月12日

人力资源社会保障部等五部门发布

《关于全面实施个人养老金制度的通知》

自12月15日起

个人养老金制度从36个先行试点城市（地区）推开至全国

所谓个人养老金

就是个人自愿参加、市场化运营、国家政策支持的

补充养老保险制度

个人自愿在特定账户存一笔钱，每年不超过12000元

购买符合规定的金融产品

到达退休年龄时

又多一个养老金来源、作为基本养老保险的补充

与普通银行理财或基金、商业保险不同

个人养老金缴费

可享受延期征税的优惠政策

为推动个人养老金保值增值

通知要求优化产品供给

在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险

公募基金等金融产品基础上

将特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品目录

通知还增加了提前领取情形

除达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力

出国（境）定居外

参加人患重大疾病、领取失业保险金达到一定条件

或者正在领取最低生活保障金的

可以申请提前领取个人养老金

记者：姜琳

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：徐婵、白宇)

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