南水北调工程全面通水10周年调水超767亿立方米
2024年12月12日11:24 | 来源：新华社
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2024年12月12日
世界上规模最大的调水工程——
南水北调东中线一期工程全面通水10周年
10年来
累计调水超过767亿立方米
相当于调出5000多个西湖水量
惠及沿线45座大中城市
直接受益人口超过1.85亿
南水北调工程
是国家水网的主骨架和大动脉
规划中的南水北调工程
分东线、中线、西线向北方调水
连接起长江、淮河、黄河、海河
在中国版图上形成
“四横三纵、南北调配、东西互济”的水资源配置格局
记者：刘诗平
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：徐婵、白宇)
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