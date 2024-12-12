2024年12月12日

世界上规模最大的调水工程——

南水北调东中线一期工程全面通水10周年

10年来

累计调水超过767亿立方米

相当于调出5000多个西湖水量

惠及沿线45座大中城市

直接受益人口超过1.85亿

南水北调工程

是国家水网的主骨架和大动脉

规划中的南水北调工程

分东线、中线、西线向北方调水

连接起长江、淮河、黄河、海河

在中国版图上形成

“四横三纵、南北调配、东西互济”的水资源配置格局

记者：刘诗平

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：徐婵、白宇)

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