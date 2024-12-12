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个人养老金投资“纳新” 指数基金入围

2024年12月12日13:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月12日电（记者刘羽佳、刘慧）记者12日从中国证监会获悉，根据当日公开发布的《关于全面实施个人养老金制度的通知》要求，证监会及时优化产品供给，已将首批85只权益类指数基金纳入个人养老金投资产品目录。

　　首批85只权益类指数基金中，跟踪各类宽基指数的产品78只、跟踪红利指数的产品7只，包括沪深300指数、中证A500指数、创业板指数等普通指数基金、指数增强基金、ETF联接基金等。相关产品均增设专门份额，并实施管理费、托管费优惠安排。

　　据介绍，公募基金行业目前已受托管理各类养老金资产超6万亿元，占我国养老金委托投资规模的50%以上。产品目录扩容前，个人养老金产品分为养老目标基金、养老储蓄、养老保险和养老理财四类。其中，养老目标基金199只，包括结合投资者退休时间而设计的目标日期基金，以及以投资者风险偏好为焦点的目标风险基金。

　　最新数据显示，我国个人养老金开户人数突破7000万，可供投资的产品数量超800只。此次将权益类指数基金纳入个人养老金投资产品目录，进一步拓宽了个人养老金的可投品种，形成了丰富且有差异化的产品货架，提升了个人养老金业务的吸引力。国际经验表明，被动指数基金凭借其费率低廉、公开透明、分散风险等特征，已经成为全球养老金投资的重要工具。

　　证监会表示，将强化个人养老金投资公募基金业务监管，督促公募基金管理人持续提升管理和服务能力，更好支持个人养老金高质量发展。

(责编：徐婵、白宇)
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