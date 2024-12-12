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高质量发展调研行｜浙江丽水景宁：一片叶子富了一方百姓

刘军国 邓剑洋
2024年12月12日14:04 | 来源：人民日报客户端
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漫山茶树郁郁葱葱，一只只山羊穿梭其中……仲冬，浙江省丽水市景宁畲族自治县澄照乡三石村马岭头茶叶基地生机盎然。

景宁畲族自治县澄照乡三石村马岭头茶叶基地。刘军国摄

景宁畲族自治县澄照乡三石村马岭头茶叶基地。刘军国摄

“这是茶园探索实施的‘养羊控草’。”三石村第二代村支书陈初南今年已经70岁，他高兴地对记者说。

所谓“养羊控草”，是指根据“羊吃草不吃茶叶”的特性，通过羊群吃杂草、羊粪施肥、羊肉卖钱等方式，促进农业绿色生产，降低人工成本，提高亩均效益。

一片叶子，富了一方百姓。

目前，三石村有18家茶叶企业，茶叶种植面积达到5300余亩，茶园覆盖90%农户，有效解决在村村民就业问题。

当地特色茶惠明茶早在1915年就曾获巴拿马万国博览会金奖。提起惠明茶，当地专家说它具有“一杯鲜、二杯浓、三杯甘又醇、四杯五杯茶韵存”的特点。

据了解，景宁属于中亚热带气候区，四季分明，热量丰富，温暖湿润，雨量充沛，无霜期长，大气和水质均达国家一级标准，具有“冬暖夏凉”的气候特点，非常适宜种植茶树。

带头人让优质土特产变成“金饭碗”。

20多年前，陈初南积极带动村民探索茶产业发展，带领村民们深入实施“茶叶富民”战略。

一任接着一任干。2020年，陈兴和回村上任后，持续在茶产业上下功夫。一方面，他鼓励农户种植茶叶，创新推出“养羊控草”“引鸟捉虫”，实现茶产业扩面提质；另一方面，他推进数字化茶园建设，建成全县最大的茶青交易市场和首个茶青展览馆。

三石村是景宁“一片叶子富了一方百姓”的缩影。茶产业是景宁农业的主导产业。截至目前，该县茶园面积达7.8万亩，2024年茶叶产值达8.3亿元。

近年来，景宁积极引导茶企对加工厂房进行改造，推进茶产业提档升级，景宁的茶叶生产、加工逐步实现从专业化、规模化到自动化、数字化方向快速发展。

景宁各种茶叶产品。刘军国摄

景宁各种茶叶产品。刘军国摄

“我们通过实施惠明茶品牌提档、品质提升、规模扩大、主体培育工程，引领整个茶产业，赋能景宁茶产业从初级加工市场迈入‘大市场’行列，助力茶农致富。”景宁县农业农村局茶产业发展中心主任潘慕华表示。

(责编：罗知之、陈键)
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