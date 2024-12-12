人民网记者 车柯蒙

截至12月9日，全国汽车以旧换新合计突破500万辆，其中，报废更新超244万辆，置换更新超259万辆；商务部最新数据显示，仅用约4个月时间，全国家电以旧换新销售额突破2000亿元……

大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）是推进高质量发展的重要举措。今年以来，支持“两新”的政策持续落地。

记者梳理发现，3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，各相关部门和地方陆续出台一系列细化配套措施推动“两新”行动落地见效，有力拉动投资增长、释放消费潜力。7月，加力支持“两新”的若干措施出台，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

增值税发票数据显示，受“两新”政策带动，设备投资及消费品以旧换新持续加力。11月份，全国企业采购机械设备金额同比增长4.5%。其中，制造业、信息技术服务业、电热气及水生产供应业等重点领域采购机械设备金额同比分别增长5.1%、7.4%和15.9%。在国家鼓励、地方政府支持以及“双十一”企业让利促销等因素带动下，11月份，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长28.8%和74.4%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长36%和18.8%。

数据背后，是消费市场迸发出的新活力。

在湖南省衡阳市，新款比亚迪汽车在展厅亮相，前来选车、咨询以及试驾的消费者络绎不绝。记者了解到，“以旧换新”政策实施以来，该公司已有200多辆汽车享受政策补贴。据衡阳瑜迪汽车销售服务有限公司销售经理朱秋成介绍，得益于“以旧换新”政策、厂家置换补贴、新能源汽车购置税减免的叠加效应，消费者在其门店购买一台新能源汽车，至少能省下3万元，这吸引了众多消费者前来咨询和试驾。

数据显示，截至今年10月底，衡阳市共销售新车及二手车8.17万辆，销售额76.55亿元，同比增长10.36%。据介绍，在税务部门指导下，消费者在4S店就能通过电子税务局直接缴纳车辆购置税，实现“一次不用跑”、轻松“掌上缴”。

“家里的2套房子需要装修和更新电器，听说有补贴，买了洗衣机、干衣机、吸油烟机、灶具、冰箱等家电，总共消费了118600元，通过领券国补8大类补贴券及市补16大类立减优惠，享受了政府补贴优惠16600元。”在红星美凯龙上海全球家居1号店商场博世展厅，顾客何女士夫妇收获颇丰。

“为了帮助辖区内企业做好双十二销售准备，我们聚焦相关企业和电商平台，主动走访了解企业需求，并结合往年同期销售情况，排摸销售预测，合理预估发票需求量，简事快办做好保驾护航。”普陀区税务局干部龚玲表示。

“我来给家里老人买一台暖风机，原价800元的机器，以旧换新补贴加上商家的各种优惠后，只要560元。”在四川，家住遂宁市的张女士表示，“以旧换新”政策确实让老百姓享受到了实惠。

“按销售总价对以旧换新商品进行补贴，一级能效商品补贴20%，二级能效商品补贴15%，单品类商品最高补贴2000元。”遂宁市王中王电器销售有限公司财务经理王芙蓉介绍，政策落地以来，公司累计回收电器230台，带动家电销售2800余台，冰、洗、空、彩等家电销量持续走俏。

针对“以旧换新”政策下的发票开具、减免申报和账目处理等事项，当地税务部门积极组织开展入户走访，为忙碌的商家提供专业的政策指导。王芙蓉表示，家用电器的销量预计将持续走俏，税务部门现场核对资料后便立刻批准发票用量申请，进一步节省了企业的办税成本，省去了“跑税务”的时间。

国家税务总局税收科学研究所所长黄立新表示，增值税发票数据反映“两新”发展势头良好，显示我国生产需求稳中有升，市场信心正在增强。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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