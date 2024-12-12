原标题：备战年货节 拼多多“农云行动”助力新质供给加速西进

“西部地区可以主推什么年货？”“我们店的苹果目前在青海卖得很好，随着天气更冷了，包装升级上，你们有好建议吗？”……11月下旬，在拼多多“农云行动”先后奔赴云南昆明、广东广州两地的活动现场，围绕即将开启的年货节，如何向中西部扩大优质供给成为特派员与500余位参会“新农人”热烈讨论的议题。

作为送政策上门的重要桥梁，“农云行动”自去年初启动以来，持续举办电商运营专场培训，通过定向运营指导，解答商家疑惑、疏通经营难点。今年9月始，拼多多先后推出“西进行动”“新质商家扶持计划”等助商惠民举措，这些政策的推广实施成为“农云行动”近期的工作重点。

拼多多“农云行动”为广东新农人宣讲中转费减免等新政策。刘浩/摄

例如平台大力推行的“西进行动”，“农云行动”特派员解释，过去，西藏等偏远地区一直不在电商“包邮区”内，一些商家因物流成本不愿发货也不难理解。“我们2022年启动跨境业务后，探索出在国内设立集货仓，归集不同产业带货物后，统一发往海外的分段式物流模式。受此启发，我们通过中转集运+平台兜底物流中转费的方案，既解决了偏远地区不包邮的难题，也减轻了广大商家朋友的负担。”

对此，有水果商家表示，受惠于平台二段物流补贴新政，目前每单物流费降低了1-1.5元，同时，青海等六个西部省级行政区的订单占比也快速增长至接近两成。

11月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》指出，要重点支持大宗商品物流、冷链物流、铁路物流、农村物流等领域和中西部地区设施补短板，加快形成现代化物流基础设施体系。

“我们的出发点不是单纯补钱，而是通过降低物流成本，打通电商、快递和消费者之间的‘堵点’，构建起可持续的产业链共赢生态，让偏远地区消费者也能共享电商行业高质量发展的红利。”上述特派员表示。

广东的鱼、云南的果，都到了西边

12月的云南昭通气温已低至个位数，寒意渐浓，丁廷坤2000平方米的苹果仓库却忙得热火朝天。70多个工人不停将苹果放进厚厚的泡沫托，装箱打包。这里海拔2500米，昼夜温差大，阳光充足，降水适量，盛产一种表面斑驳、颜色不均的“丑苹果”。

“别看长得丑，心却是冰糖甜。我们的丑苹果在青海等西部地区一直卖得很好，但因为运费贵，过去一直限量发售。”9月初，拼多多宣布为商家全额减免在西藏、甘肃、宁夏、内蒙古等偏远地区配送商品时产生的物流中转费后，丁廷坤第一时间算了笔账：每笔订单可以节省运费1元到1.5元，而且“卖得越多，省得越多”。

于是，他大胆放开对西部地区的供应限制。慢慢地，其店铺发往青海等地的订单快速增长，目前已占比20%，“潜力惊人”。

丁廷坤今年26岁，2018年从承包工地转型做电商，去年开始在拼多多平台售卖昭通丑苹果。今年新产季，丑苹果在线下市场遇冷，昭通不少拉到北京、上海等地大型市场销售的果子都少人问津，当地好些农户便请丁廷坤帮忙销售。他按照果实品质分级收购，再通过拼多多卖到城市乡村。目前，店铺月销6万单，复购率50%以上。“按照每月发往青海1万单保守估算，平台中转费新政让我们仅运费就节省了将近两万元。”

去年，丁廷坤经营店铺之初曾不得其法，结算时扣除物流、打包、人员等成本后有所亏损，一度萌生退意。但快速调整后，他很快就享受到了“百亿减免”计划、“西进行动”等政策红利，其中，技术基础服务费的下调和推广费的返还让他节省了将近25%的成本；而中转费减免又进一步改善了店铺的利润率。

在广州会场，水产食品龙头国联水产作为新质商家代表分享了其加速西行的实践与经验。“为了跟上平台的步伐，西部地区的订单，我们现在统一从西安和成都仓库发货，履约时效可以保证48小时内，尽量满足当地消费者对鱼虾美食的尝鲜需求。”国联水产拼多多店铺负责人表示。

国联水产深耕拼多多平台多年，主要销售虾饺、去虾线白虾仁、冷冻黑鱼片等产品，其中爆款产品烤鱼肉质鲜嫩，深受都市白领和宝妈的喜爱。上述负责人表示，“最近两个月，在订单量稳步增长的情况下，我们店铺的技术服务费环比下调了25%，这对我们是很大的鼓励，我们现在也正积极准备虾滑、鱼片等年货礼盒，希望更好地回馈平台用户。”

消费升级是让西部的农牧民吃到好鱼好虾

中转集运+平台兜底物流中转费+免费送货进村，拼多多这一套“专治”西部不包邮的政策组合拳落地以来，其他电商也纷纷效仿。在电商平台的集体推动下，西部电商发展进入了新阶段，县域开始成为网络零售增长的主要来源。

近期印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》则进一步指出，要加快县域商业体系建设，推动农村电商高质量发展，构建分层分类的城市商业格局，健全城乡商贸流通网络，发展共同配送、仓配一体等集约化模式。

“我们通过推动日用品、服饰、书籍在内的更多优质产品进入广大西部地区的农牧民群众家中，希望拓展他们的眼界和观念，让他们享受消费升级带来的快乐，更深刻感受到新时代的新变化。”上述“农云行动”特派员表示。

除了买得到，平台还关注另一个问题，如何买得好。在讨论环节，丁廷坤提出，“只有提供高质量的货品，才能在竞争中立于不败之地。”他计划从苹果的外观、个头和包装上进行筛选和升级。

每年，丁廷坤要亲自去全昭通大概34个村子收购苹果。苹果一看直径，要70mm以上，大果直径达90mm；一看糖心，每进一个果园，他都会随机摘几个苹果切开，看看糖心比例，再决定签不签合同。

国联水产的拼多多店铺负责人也表示，要在西部全面包邮的第一个春节，让初尝网购甜头的西部消费者吃到“好鱼好虾”，让他们期盼的“年年有鱼”的生活逐渐成为现实。

国联水产工作人员在生产线上挑选白虾仁。陈业/摄

广东湛江是全国最大的金鲳鱼养殖基地，也是南美白对虾的重要养殖区之一。国联水产依托水产养殖，在湛江建立了占地8万平方米的工厂，配置了6条鱼类产品加工生产线和6条对虾加工生产线。从其引进黑鱼片自动切片工艺，将每片鱼片的厚度精准保持在0.3cm左右，就能窥见其对品质的要求。

国联水产重视消费者感受，看到有消费者评论烤鱼分量较小，便升级了包装，增加了克重。据上述负责人统计，今年截止到11月，烤鱼等爆款产品销量几十万单，占店铺总销量的60%。

“我们希望通过‘减免+扶持’并举的方式，推动更多优质商品直连偏远地区，助力西部消费振兴与生活改善，引导优质供给进一步深入偏远内陆，在助力西部地区更好融入国内消费大循环的同时，也为产地新质商家提供更多的发展机会与支持，促进乡村振兴。”拼多多“西进行动”相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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