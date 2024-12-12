人民网北京12月12日电 （记者乔雪峰）12月11日，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”在广东阳江投运，总装机容量16.6兆瓦。

“明阳天成号”正式投运。受访方供图

据了解，“明阳天成号”由明阳集团自主研制，为全球首次在一个浮式基础上搭载两台8.3兆瓦海上风机，总装机容量达到16.6兆瓦，是目前全球最大的漂浮式风电平台，平台排水总量约1.5万吨，投运于离岸约70公里、水深约45米的明阳阳江青洲四海上风电场，预计每年可提供约5400万度绿色电力，能满足3万户三口之家一年的日常用电需求。

与传统风机结构不同，该平台创新性地采用了双风机、双风轮设计，两台风机并排而立、两个风轮朝反向旋转，这样的设计使得叶轮中间区域的风速提升，空气动能转化的电能也随之增加，比同等扫风面积的单个大风轮风机的发电量提升4.29%。同时，该设计也给调试带来了全新的挑战。

为确保两台风机均能平稳顺利地运行，以及消除两台风机运转的偏差，使两台“镜像”的风机实现“同时”“同频”“同态”地运转，该平台搭载了三个控制器，其中两个控制器分别调整各自对应主机及风轮的转速、转矩等，中央控制器则负责两台主机及两个风轮的平衡与协调，从而实现了整个风电平台的协同。

据了解，海上机位安装完成后，在没有外部电源支持的情况下，“明阳天成号”通过联合首创的“黑启动”技术——利用自身的能源和控制系统完成风机启动并运行，从而实现空转调试。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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