原标题：中国内部审计协会举办“内部审计助力中国式现代化论坛”

近日，中国内部审计协会（以下简称协会）在北京举办“内部审计助力中国式现代化论坛”。这次论坛旨在深入交流研讨内部审计如何助力中国式现代化，更好发挥内部审计在中国式现代化新征程中的独特作用。审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰出席并致辞。中国审计学会会长孙宝厚，审计署内部审计指导监督司司长黄峥，中共中央党校（国家行政学院）经济学教研部副主任、教授李鹏，国务院国资委综合监督局局长徐赫，国家金融监督管理总局内审司副司长梁勇，国家税务总局督察内审司司长邓勇，中国邮政集团有限公司党组成员、总会计师郭成林等嘉宾先后作主旨演讲，从不同视角分享了对内部审计助力中国式现代化的认识和思考。来自中央部门及所属事业单位、中央管理的金融机构和企业、地方单位的内部审计负责人、地方内审协会负责人等共400余人参加论坛。协会副会长兼秘书长沈立强主持论坛。

郝书辰在致辞中表示，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了战略部署，内部审计作为党和国家审计监督体系的重要组成部分，是推进中国式现代化建设的重要力量，国家审计和内部审计工作都肩负着为推进中国式现代化保驾护航的光荣使命，内部审计要发挥好经济监督“常规部队”在常态化监督中的独特作用。各级审计机关要履行行业管理部门职责，推动内部审计深化改革、开拓创新，特别是要根据首次中央社会工作会议精神，明确对内审协会的行业监管、业务指导、党建引领和培育扶持等责任，推动协会更好服务内部审计高质量发展。

在主旨演讲环节，孙宝厚以“发挥内部审计作用，助力中国式现代化”为题，从促进决策落实、揭示处理问题、督促审计整改三方面详细论述了如何发挥内部审计作用，助力中国式现代化。孙宝厚表示，内部审计助力中国式现代化，是时代的召唤，更是义不容辞的责任，内部审计要发挥“离得近、看得清、审得勤、改得快”的最大优势，提高政治站位，保障党中央、国务院决策部署在“最后一公里”得到落实；针对发现问题，内部审计要从微观入手、宏观着眼、以小见大；针对审计整改，内部审计要发挥持续监督作用。

黄峥在以“坚持守正和创新相统一，为推进中国式现代化贡献内审力量”为题的演讲中表示，内部审计的发展要坚持守正和创新相统一，积极发挥中国特色社会主义审计制度优势，聚焦经济监督主责主业，为进一步全面深化改革提供保障。他介绍了近年来各级审计机关积极探索内部审计指导监督方式方法，在推动加强党的领导、内部审计制度建设、信息化建设、审计质量控制、建立总审计师制度等方面取得的成效。针对内部审计目前存在的问题，黄峥提出把党的领导落实到内部审计工作全过程各环节；借鉴审计管理体制改革经验，完善内部审计运行机制；加强顶层设计，完善内部审计制度建设；做实研究型审计，加强内部审计质量控制；优化审计整改机制，将整改成果转化为单位治理效能；深化内部审计成果运用，增强监督协同；强化人才和科技支撑，完善内部审计发展保障体系等建议。

李鹏围绕“高水平社会主义市场经济体制与发展新质生产力”发表演讲，从理论和现实出发，指出我国经济高质量发展的出路是加快培育和发展新质生产力，他剖析了高水平社会主义市场经济体制与发展新质生产力的逻辑关系，认为高水平社会主义市场经济体制是发展新质生产力的决定性机制，而构建高水平社会主义市场经济体制的根本是深化要素市场改革，创新性配置生产要素。

徐赫在“中国式现代化新征程上国资国企内部审计的新使命新担当”的主旨演讲中表示，国资国企内部审计工作助力中国式现代化的最根本任务是推动国有企业高质量发展，为实现中国式现代化打下坚实基础。她围绕国资国企审计如何深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，大力推进全面深化改革，更好地发挥内部审计在“令行禁止”“查错纠弊”“防控风险”“防腐治乱”等方面的重要作用，提出了下一步的工作思路和措施。

梁勇代表国家金融监督管理总局内审司，在“以强有力的内部审计监督助力金融监管高质量发展”的主旨演讲中提出，内部审计赋能金融监管高质量发展的“四个聚焦”，以及积极探索内部审计提质增效的路径方法，最后就如何扎实做好审计整改“下半篇文章”提出了相关建议。

邓勇发表题为“以内部审计转型升级新成效护航中国式现代化税务实践”的主旨演讲，介绍了税务系统内审工作转型升级取得的重要突破和显著成效，总结了税务内审监督呈现的四个突出特点，即“坚持政治统领，拱卫中央权威；坚持问题导向，敢于动真碰硬；坚持数据赋能，强化信息支撑；坚持闭环管理，强化成果运用”。邓勇还围绕进一步深化税收征管改革等税收重点工作，提出了服务保障税务系统“强基工程”、不断提升内审监督效能的三点展望，以更扎实的监督成效全力护航中国式现代化税务实践。（经济日报记者 苏瑞淇）

(责编：杨曦、陈键)

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