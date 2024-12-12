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商务部：将从四个方面推动国家级经开区高质量发展

2024年12月12日15:50 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东12日表示，建设国家级经开区是中国推进改革开放的重要举措。2024年是首批国家级经开区设立40周年。商务部将会同相关部门和地方，从以下四个方面推动国家级经开区高质量发展。

一是打造体制机制改革创新的试验田。抓紧出台国家级经开区高质量发展政策，支持国家级经开区深化改革，打造管理体制新优势，全面激发内生动力和创新活力。

二是当好推进高水平对外开放的先行者。支持国家级经开区做好高水平招商引资工作，继续办好开发区对话500强、产业转移对接会等“投资中国”品牌活动。支持积极参与高质量共建“一带一路”，扩展国际合作。

三是建设因地制宜发展新质生产力的示范区。加快培育一批战略性新兴产业集群和世界级先进制造业集群，推动产业高端化、绿色化和数字化，支持布局数字产业、未来产业。

四是争做推动区域开放和区域协调发展的排头兵。深化国家级经开区间结对帮扶和合作共建，促进产业链和供应链上下游合作，推动产业有序转移和承接，强化以东带西、以南促北，为区域协同发展和推动新型城镇化提供强大动力。

(责编：孙红丽、吕骞)
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