财政部在香港发行60亿元人民币国债
2024年12月12日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月11日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2024年第六期60亿元人民币国债，受到投资者广泛欢迎，认购倍数3.58倍。其中，2年期（增发）20亿元，发行价格100.62元，对应发行利率1.70%；3年期（增发）20亿元，发行价格101.28元，对应发行利率1.70%；5年期（增发）20亿元，发行价格102.41元，对应发行利率1.80%。
(责编：王震、吕骞)
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