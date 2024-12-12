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农业银行：助力构建“以旧换新”消费生态圈

2024年12月12日16:10 | 来源：人民网
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今年以来，农业银行聚焦服务汽车、家电、家装等消费品以旧换新的“申领补贴、更新消费、旧物回收”全链条金融需求，全力打造以旧换新“1+N”服务体系，持续提升服务质效。截至2024年11月末，农业银行个人消费贷款累计投放5246亿元，同比多投853亿元。

农业银行多措并举，因地制宜制定专项服务方案，持续深化“六走进”服务，广泛开展政银协同、信用惠民、家电焕智等十大主题活动；围绕客户日常综合消费、家装焕新、家电焕智、汽车焕智消费需求，打造农银焕新e贷“新、装、智、能”系列专属产品；积极开展具有地方特色的宣传推介活动，不断优化服务举措、丰富金融产品，整合以旧换新线上线下场景，打通金融服务“最后一公里”。

服务汽车更新金融需求。该行持续优化重点产品，针对以旧换新车贷客群，降低汽车贷款首付比例，优化审批流程，推广线上即时办理，进一步提升业务办理效率。

在服务家电和家装消费品更新金融需求方面，农业银行主动联动营销，满足客户在旧房装修、智能家居、厨卫等局部改造以及适老化改造等方面的金融需求。

与此同时，农业银行加大对废旧家电、家具回收相关企业融资支持力度：持续服务消费更新链条、积极对接家电销售企业、生产企业、回收企业，合理增加绿色信贷。

“农业银行将顺应消费市场新趋势，持续加大消费品以旧换新金融服务支持力度，强化政策引导和科技赋能、优化产品体系、扩展服务渠道、匹配信贷资源，全面提升消费信贷服务质效，更好满足人民群众高品质生活消费金融需求，为经济稳定增长和高质量发展贡献金融力量。”农业银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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