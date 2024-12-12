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农业农村部召开全国农垦“两大行动”“三大建设”推进会

2024年12月12日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，12月10-11日，农业农村部在江苏省连云港市召开全国农垦“两大行动”（农垦粮油等主要作物大面积单产提升行动、“农垦社会化服务+地方”行动）“三大建设”（建设现代农业大基地、大企业、大产业）推进会。

会议指出，推进“三大建设”要围绕更好服务国家战略需要，聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，增强工作系统性、整体性和协同性：

要立足主体功能区战略，结合资源禀赋和产业基础，布局现代农业功能区，加强良田良种良法良机良制融合，建设现代农业大基地。

要深化垦区集团化、农场企业化改革，完善现代企业制度，优化土地管理利用，增强核心功能和核心竞争力，建设现代农业大企业。

要将国有资本更多向粮油、棉花、天然橡胶等基础性产业集中，向农业产业链高端环节布局，把主导产业做强、特色产业做优，建设现代农业大产业。 

会议要求，要构建职责清晰、协同配合、运行有序的工作机制，探索建立与农垦履行使命任务相配套的政策体系，研究制定符合农垦特点的履行战略使命评价制度，始终坚持以人民为中心，在充分尊重农民意愿的基础上开展社会化服务，推动责任落实、政策落实、工作落实。 

(责编：申佳平、吕骞)
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