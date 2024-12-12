人民网北京12月12日电 （记者申佳平）12月11日至12日，2024年中国5G发展大会在上海举行。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在致辞中表示，工业和信息化部将探索拓展5G在低空经济、智慧海洋等新兴领域部署应用。

张云明表示，我国5G发展进入应用深化、技术升级的“下半场”，推动5G与人工智能等新一代信息技术全方位全链条普及应用，加速融入经济社会发展各领域全过程，更好发挥5G赋能赋智赋值、一业带百业作用。工业和信息化部将大力推动5G等新一代信息技术实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能。

一是持续推进网络升级，进一步筑牢数字底座。夯实全域优质5G网络覆盖，加速5G向偏远地区进一步延伸，加快推动5G轻量化（RedCap）覆盖县级以上城市，有序推进5G向5G-A升级，加强5G行业虚拟专网供给。

二是持续推进产业升级，进一步强化创新引领。持续开展5G-A技术研究、标准研制和产品研发，深化5G与AI、北斗等融合创新，提升芯片、模组、设备、解决方案等产品供给水平。

三是持续推进应用升级，进一步深化融合赋能。扎实推动《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》落地见效，积极培育5G应用新终端、新体验、新环境，探索拓展5G在低空经济、智慧海洋等新兴领域部署应用。

四是持续推进合作升级，进一步实现互利共赢。深化技术、标准、产业、应用等多层面国际对话交流，支持中外企业加强合作，共促产业繁荣发展。

据了解，本次大会以“融智向新惠千行 扬帆升级续华章”为主题，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办，设置主论坛，5G-A技术及应用发展、5G+低空经济、5G+智慧交通创新发展等分论坛及产融对接会等活动，发布5G-A演进技术试验测试、5G Inside公共服务平台、5G轻量化（RedCap）贯通行动等最新成果，并为第七届“绽放杯”5G应用征集大赛全国赛获奖团队颁奖。

(责编：方经纶、吕骞)

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