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全面通水10周年，东中线一期工程累计向北方地区调水超767亿立方米

扎实推动南水北调工程发挥更大效益（权威发布）

本报记者 邓剑洋
2024年12月13日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月12日上午，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍南水北调东中线一期工程全面通水10周年有关情况。

　　南水北调是国之大事、世纪工程、民心工程。水利部副部长王道席介绍，水利部统筹发展和安全，不断优化水资源配置格局，加强科学调度，稳步提升工程综合效益，加快构建国家水网主骨架和大动脉。

　　综合效益充分发挥

　　截至12月12日，南水北调东中线一期工程累计向北方地区调水超过767亿立方米，惠及工程沿线总共45座大中城市、1.85亿人。“通水以来，工程运行安全平稳，经济效益、社会效益、生态效益日益显著。”王道席说。

　　优化水资源配置。通水以来，工程年调水量从20多亿立方米持续攀升至100亿立方米。南水北调已经成为北京、天津等北方许多城市的供水生命线；东线工程在齐鲁大地上形成了“T”字形的供水大动脉。

　　保障群众饮水安全。东线一期工程输水干线水质稳定在地表水水质Ⅲ类；丹江口水库和中线干线供水水质稳定在地表水水质Ⅱ类及以上。“受水区城市供水保障率得到大幅提升。”水利部南水北调工程管理司司长李勇说。

　　复苏河湖生态环境。工程初步实现地下水采补平衡，利用汛前富余水量累计向北方50多条河流实施生态补水，生态补水量累计超118亿立方米。

　　畅通南北经济循环。南水北调有力支撑了北方地区超过16万亿元的GDP增长。北方重要经济发展区、粮食主产区、能源基地生产的产品通过交通网、电网输送到全国各地，促进了各类生产要素在我国南北方的优化配置。

　　坚持调水、节水两手都要硬。“去年，受水区7个省市的万元GDP用水量是35.7立方米，万元工业增加值的用水量是30.6立方米，和2014年相比，分别下降了41.3%、36.2%。”王道席说。

　　全力推进国家水网建设

　　近年来，水利部根据《国家水网建设规划纲要》总体部署，以联网、补网、强链为重点，全力推进国家水网建设。

　　加快完善国家水网大动脉和骨干输排水通道。沟通长江和淮河的引江济淮、连通汉江和渭河的引汉济渭、珠江三角洲水资源配置等一批跨流域的重大引调水工程建成通水。同时，环北部湾水资源配置、吉林水网骨干工程、淮河入海水道二期等工程正积极推进。

　　积极推进国家水网重要结点工程建设。近年来，西江大藤峡、江西花桥、内蒙古东台子、西藏湘河等一批大型水利枢纽建成，在防洪、供水、改善生态等方面效益显著。“江西大坳、广西下六甲、安徽怀洪新河等一批大型灌区加快实施，将夯实国家粮食安全水利基础。”水利部规划计划司司长张祥伟说。

　　统筹推进省市县级水网建设。重庆渝西水资源配置、海南昌化江水资源配置等一批省级水网骨干工程正在加快建设。同时，辽东半岛水资源配置一期、四川引大济岷等一批省级水网骨干工程正在加快前期工作。

　　推进南水北调后续工程高质量发展

　　水利部加快《南水北调工程总体规划》修编工作，积极推进南水北调后续工程前期工作，做好东中线一期工程竣工验收各项准备，中线后续引江补汉工程进入全面实施阶段。

　　高标准高质量推进引江补汉工程建设。截至目前，引江补汉工程主隧洞掘进已超过3.3公里，沿线21条支洞掘进总计超13.9公里，累计完成工程投资65.4亿元。近年来，南水北调集团联合相关单位，加强智能掘进设备研制、超前地质预报、深埋隧洞灌浆等关键技术攻关，着力解决施工中的技术难题。

　　中国南水北调集团有限公司副总经理黄爱国表示，将持续发挥科技创新的战略支撑作用，加大数字孪生技术推广应用，聚焦南水北调后续工程建设运营关键技术及薄弱环节加强科技攻关，推进工程建设运营标准化建设。

　　加强工程规划论证。张祥伟表示，下一步，需要准确把握东线、中线、西线三条线路的各自特点，坚持遵循规律，研判和把握水资源长远供求趋势、区域分布、结构特征，进一步完善南水北调工程规划，优化战略安排，持续深化后续重大工程的前期论证工作。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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