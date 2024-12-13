人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

攻克稀软土海床行进难题，作业时速可达公里级

国产水下敷缆机器人完成下水测试

2024年12月13日06:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州12月12日电 （记者李刚）“指标数据正常，下水测试非常成功！”我国首台作业时速公里级水下敷缆机器人日前完成下水测试。该装置具有履带、雪橇行走能力和“搜寻—挖沟—敷埋”一体化作业能力，敷埋作业速度可达1000米/小时，机器人本体关键部件实现完全自主可控。

　　近年来，我国海上新能源发电不断发展壮大，海底电缆敷埋施工正面临新挑战，过去的作业方式和场景受到限制。国外水下敷缆作业机器人无法适应我国近海的稀软土质，存在易沉陷、行进难等问题。为满足日益增长的海底作业需求，水下敷缆作业机器人研究迫在眉睫。

　　在海里，每深一米都是新的尝试和考验。为解决水下敷缆作业机器人海缆感知能力差、持续作业时间短等问题，由南方电网广东电网公司牵头的研发团队，有效解决了机器人在稀软土海床行进难题，最大敷埋作业速度较此前的产品提升了近一倍。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜定调2025！中央经济工作会议，干货来了
　　总策划：孙海峰 制片人：章斐然 谢婷 监制：吕骞 策划：申佳平 李佳 摄像：史新培 后期：方经纶 专题：《财米油盐》——你的财经宝典.…
一图看懂中央经济工作会议政策定调
　　相关阅读： 中央经济工作会议在北京举行 习近平发表重要讲话.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部