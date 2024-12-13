攻克稀软土海床行进难题，作业时速可达公里级

本报广州12月12日电 （记者李刚）“指标数据正常，下水测试非常成功！”我国首台作业时速公里级水下敷缆机器人日前完成下水测试。该装置具有履带、雪橇行走能力和“搜寻—挖沟—敷埋”一体化作业能力，敷埋作业速度可达1000米/小时，机器人本体关键部件实现完全自主可控。

近年来，我国海上新能源发电不断发展壮大，海底电缆敷埋施工正面临新挑战，过去的作业方式和场景受到限制。国外水下敷缆作业机器人无法适应我国近海的稀软土质，存在易沉陷、行进难等问题。为满足日益增长的海底作业需求，水下敷缆作业机器人研究迫在眉睫。

在海里，每深一米都是新的尝试和考验。为解决水下敷缆作业机器人海缆感知能力差、持续作业时间短等问题，由南方电网广东电网公司牵头的研发团队，有效解决了机器人在稀软土海床行进难题，最大敷埋作业速度较此前的产品提升了近一倍。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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