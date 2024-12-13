​三峡工程开工建设30年来，综合效益充分发挥

本报记者 王 浩 李晓晴 邓剑洋

万里长江，出千山、汇众流，雄伟之力积蓄三峡。

三峡工程是国之重器。习近平总书记指出：“这是我国社会主义制度能够集中力量办大事优越性的典范，是中国人民富于智慧和创造性的典范，是中华民族日益走向繁荣强盛的典范。”

设想、勘测、论证、决策……1994年12月14日，三峡工程正式开工建设。30年来，从第一铲土石汇入江流、第一仓混凝土起于大地、第一台机组发出绿电……在全国人民特别是百万移民无私奉献、大力支持下，经过全体建设者运行者不懈努力，三峡工程建设运行以来，发挥了巨大经济效益、社会效益、生态效益。

一坝江中起，创造百余项世界之最

走进三峡左岸电站厂房，14台水轮发电机组一字排开，叶片飞转，滚滚江水化作绿电。

“监测智能化，管护更精细，机组能开尽开、稳发多发，调峰天数、最大日调峰量屡创新高。”中国长江三峡集团有限公司三峡电厂生产管理部运行方式主任江雨介绍。

从江中小岛中堡岛崛起为世界规模最大水电站，再到数字孪生三峡初显成效，一坝江中起，创造100多项世界之最。

看创新密码，三峡工程建设运行，见证中国水电从跟跑到并跑再到领跑的跨越式发展。

三峡工程向世界级难题攻坚，建设单位首创混凝土骨料二次风冷技术，引进先进大坝浇筑专用设备。“无论酷暑或低温，混凝土始终保持7摄氏度左右。”三峡集团白鹤滩工程建设部原主任汪志林介绍。

从三峡工程的温控防裂技术到白鹤滩水电站首次全坝采用低热水泥混凝土，从三峡工程的70万千瓦水轮发电机组到白鹤滩水电站百万千瓦水轮发电机组……一系列技术突破、升级，并运用在后续大型水电站建设。如今，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座大型水电站，沿江排列，构成了世界最大清洁能源走廊。

看改革基因，三峡工程建设运行，见证重大水利工程建设管理体制不断深化。

“入场券”见证体制变革。“过去，建‘指挥部’，搞‘大会战’，效率较低。三峡工程从最初一条入场路开始，划分标段，向市场招投标，公平竞争。”三峡集团乌东德工程建设部主任杨宗立记忆犹新。

招投标制，让三峡坝区云集精锐队伍、先进设备；项目法人制，让建管主体责任更明晰；工程监理制，第三方24小时零距离“挑刺”……“一项项建管制度逐步完善，为大型水电站建设运行提供有力保障。”杨宗立说。

看奋斗底色，三峡工程建设运行，见证社会主义制度集中力量办大事的优越性。

“如果三峡工程需要有人献身，我将毫不犹豫地率先报名”，主持设计三峡工程的潘家铮院士，留下深情告白；被称为“三峡之子”的水利部长江水利委员会原总工程师郑守仁，用一生守护三峡大坝……上万名科技工作者，近10万名建设者，铸就巍峨大坝。

百万移民顾全大局。作别家乡的稻菽，捧一把故园泥土，从“就地后靠”到跨省安置，17年间，131.03万三峡库区移民舍小家、顾大家，创造了世界水库建设移民史上的奇迹。

“三峡工程建设运行展现了中华民族强大的凝聚力，我们加快构建三峡工程安全稳定高效运行长效机制，更好以大国重器支撑保障强国建设、民族复兴伟业。”三峡集团董事长、党组书记刘伟平表示。

防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益全面发挥

长江是中华民族的母亲河，也是中华民族发展的重要支撑。作为开发、治理和保护长江的关键性骨干工程，三峡工程建成运转以来，防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益得到全面发挥。

保防洪安全，巍巍大坝护佑安澜。

2024年7月11日，长江第2号洪水形成。长江水利委员会一道调令传出。“三峡水库连踩‘刹车’，每秒5.4万立方米的入库流量被削减至每秒3.4万立方米出库。”长江水利委员会水旱灾害防御局调度处副处长张虎说。截至目前，三峡工程累计拦洪近70次、拦洪总量超2200亿立方米。三峡水库防洪库容221.5亿立方米，能控制荆江河段洪水来量95%以上、武汉以上洪水来量2/3左右，为长江中下游防洪安全提供有力支撑。

保能源安全，绿色电能点亮神州。

长三角，繁忙车间、万千灯火，离不开三峡绿电。今年11月底，三峡首条外送输电通道——±500千伏龙泉至政平直流输电工程，累计向长三角地区输送绿色清洁电量超2500亿千瓦时。“三峡电站总装机2250万千瓦，截至目前已累计发电约1.7万亿千瓦时，相当于替代标准煤超5.1亿吨、减排二氧化碳近14亿吨，有效发挥了能源保供关键作用。”三峡集团流域枢纽运行管理中心党委书记徐长义介绍。

保航运安全，黄金水道更加畅通。

三峡双线五级船闸，如同琴键般嵌入山体，船厢托举千吨巨轮，逐级“爬楼梯”。“今年3至4月，16家单位、800多人协同攻关，改造升级船闸工控系统，调度‘大脑’更智能，运行更高效。”三峡集团流域枢纽运行管理中心枢纽管理部副主任程航说。三峡船闸自2003年投运以来，累计运行20.7万闸次，通过船舶104.6万艘次；三峡升船机自2016年9月试通航以来，累计有载运行2.9万厢次，通过各类船舶2.9万艘次。

保水资源安全，调峰补枯惠及民生。

“三峡水库水资源总量大、时空分布调控能力强，是国家水网骨干结点工程，是我国重要的战略淡水资源库和生态环境调节器。”水利部三峡工程管理司副司长王治华表示。截至今年9月，三峡水库枯水期累计为下游补水2686天；自2011年以来，连续14年开展促进产漂流性卵鱼类自然繁殖的生态调度试验，有效维护长江生物多样性。

三峡工程助力长江经济带高质量发展

三峡库区，随处可见的黄葛树，根深叶茂，在哪都能扎根开花。百万移民，如同一棵棵黄葛树，扎根他乡。重庆万州区大周镇五土村是三峡工程移民村，村民张世芳办起农家乐。“村子景色好，回头客不少，一年能挣30多万元。”张世芳说。在三峡后续项目资金扶持下，大周镇滨江长廊景观提升工程完工。“江边小镇成了打卡地，镇里发展民宿、农家乐50多家，乡亲们吃上了‘旅游饭’。”大周镇党委书记周建红说。

江边即景，见证库区蝶变。《三峡后续工作规划》于2011年获批实施，投资规模1238亿元。政府扶持、精准帮扶，三峡移民安稳致富，三峡库区经济社会高质量发展。

基础设施不断完善。湖北兴山县的深渡河上，一条水上公路连通山与水、城与乡。“村里到县城只要15分钟，柑橘、李子运出大山，能卖上好价钱。”深渡河村党支部书记万伟说。三峡后续项目资金聚焦民生领域，有力改善库区发展面貌和移民生活水平。截至目前，完成移民安置区帮扶项目1193个、精准帮扶移民安置村801个。

特色产业日益兴旺。秭归脐橙、涪陵榨菜等一批特色产业茁壮成长，三峡后续项目资金扶持生态农业园46.8万亩、建设生态工业园区21个，库区GDP年均增长率达到15.9%。

从三峡看长江，三峡工程稳定运行，助力长江经济带高质量发展。

看航道，跑船26年的船长彭光说起变化：“过去航道窄、水流急、险滩多，如今深水缓流，从三峡大坝到重庆朝天门由48小时缩减到30小时。”库区干流航道等级由Ⅲ级提高为Ⅰ级，“自古川江不夜航”成为历史，长江水运能耗低、运能大、成本低等优势得到充分发挥。

看港口，重庆果园港16个5000吨级泊位依次排列，货物向东顺着长江直抵太平洋，向西通过中欧班列通达中亚和欧洲，向南依托西部陆海新通道连接印度洋。前三季度，果园港国家物流枢纽货物总吞吐量同比增长57.94%。

“我们将始终坚持创新驱动，坚持深化改革，坚持绿色发展，坚持精益求精，奋力谱写三峡工程安全稳定高效运行新篇章，努力为新时代治水兴水作出新的更大贡献。”刘伟平表示。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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