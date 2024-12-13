进一步完善高水平对外开放体制机制
海南洋浦经开区洋浦港，满载集装箱的外籍货轮驶离港口。当地加快建设国际航运枢纽海港，推动国际船舶登记制度改革创新，吸引众多航运企业落户。
袁 琛摄（影像中国）
进一步完善高水平对外开放体制机制
位于广东广州经开区的赛默飞粤港澳大湾区基地。当地持续优化投资环境，实际使用外资规模不断扩大。
李剑锋摄（人民视觉）
进一步完善高水平对外开放体制机制
浙江宁波经开区，市民在宁波保税区进口商品市场内的跨境自提店里选购红酒。当地发挥保税功能区优势，助力跨境电商产业实现快速发展。
窦瀚洋 吴 锐摄影报道
积极参与高质量共建“一带一路”
山东日照经开区，一家新能源企业的工人在风电叶片车间生产销往共建“一带一路”国家的产品。
徐星瀚摄（影像中国）
积极参与高质量共建“一带一路”
天津经开区在埃及参与建设的中埃·泰达苏伊士经贸合作区。
中非泰达投资股份有限公司供图
积极参与高质量共建“一带一路”
河南郑州经开区，中欧班列（郑州）圃田站内一派繁忙，进出口货物装卸作业有序进行。
郑经宣摄（人民视觉）
巩固提升先进制造业产业基础
北京经开区，北京人形机器人创新中心研发推出的“天工”通用人形机器人。当地加快布局未来产业，推动人工智能、人形机器人等产业高质量发展。
付 丁摄（影像中国）
巩固提升先进制造业产业基础
新疆乌鲁木齐经开区铁建重工新疆有限公司生产车间内，打包采棉机在装配中。当地推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，企业竞争力不断增强。
张进刚摄（人民视觉）
巩固提升先进制造业产业基础
位于湖南长沙经开区的三一绿电制氢加氢一体站。近年来，当地抢抓机遇，重点布局氢能产业、高端装备等新兴产业，产业规模不断壮大。
新华社记者 陈泽国摄
数据来源：商务部
江苏苏州工业园区持续推动工业经济提质增效，相关经济指标稳居国家级经开区前列。图为苏州工业园区景观。
张 锋摄（影像中国）
《 人民日报 》（ 2024年12月13日 08 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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