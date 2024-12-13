韩春瑶

习近平总书记对国家级经济技术开发区工作作出重要指示指出，建设国家级经济技术开发区是我国推进改革开放的重要举措；要“紧紧围绕推进中国式现代化，不断激发创新活力和内生动力”。

今年是首批国家级经济技术开发区成立40周年。40年来，国家级经开区由东到西、由点到面，持续发挥示范、辐射和带动作用，已发展成为我国产业高度聚集、开放型经济活跃、区域发展带动力强劲的开放平台之一。

开放合作是国家级经开区的鲜明特质。党的十八大以来，国家级经开区积极推进创新提升，全面深化改革开放，积极与自贸试验区、综保区、跨境电商综试区等联动发展，吸纳全球资源，激发市场活力，形成一批可复制可推广的先进经验，不断书写合作共赢的开放故事。

数据见证国家级经开区的蓬勃发展——2023年，229家国家级经开区以3‰的国土面积，贡献了全国1/10的地区生产总值、1/5的利用外资和外贸总额，成为推动经济增长的强大引擎和巩固外贸外资基本盘的“主力军”。截至目前，国家级经开区数量已从首批的14家增长到233家。

“进一步完善高水平对外开放体制机制”“积极参与高质量共建‘一带一路’”“巩固提升先进制造业产业基础”……新时代新征程，习近平总书记对国家级经开区建设提出了新要求。坚持扩大开放、深化改革创新，国家级经开区将为我国开放型经济新体制建设、区域协调发展和产业高质量发展注入更强劲的动能。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 08 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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