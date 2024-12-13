本报北京12月12日电 （记者汪文正）记者从国家税务总局获悉，日前发布的增值税发票数据显示，今年以来，随着大规模设备更新和消费品以旧换新政策加力实施，重点领域设备更新提速明显，家电家居类消费稳步向好。

数据显示，11月份，全国企业采购机械设备类金额同比增长4.5%。累计来看，1至11月同比增长6.1%，较全国企业总体采购金额增速快4.2个百分点。

在国家鼓励、地方支持和企业让利等因素带动下，消费品以旧换新政策效应持续显现。1至11月，电视机等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长15.9%和18.7%，较零售业总体增速分别高11.4个和14.2个百分点，特别是受“双十一”促销带动，11月同比分别增长28.8%和74.4%。1至11月，家具零售业、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长16.8%和12.5%，较零售业总体增速分别高12.3个和8个百分点，11月更呈现出快速增长态势，同比分别增长36%和18.8%。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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