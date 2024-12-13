人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“两新”政策带动相关产品销量持续增长

2024年12月13日06:47 | 来源：人民网-人民日报海外版
小字号

本报北京12月12日电 （记者汪文正）记者从国家税务总局获悉，日前发布的增值税发票数据显示，今年以来，随着大规模设备更新和消费品以旧换新政策加力实施，重点领域设备更新提速明显，家电家居类消费稳步向好。

数据显示，11月份，全国企业采购机械设备类金额同比增长4.5%。累计来看，1至11月同比增长6.1%，较全国企业总体采购金额增速快4.2个百分点。

在国家鼓励、地方支持和企业让利等因素带动下，消费品以旧换新政策效应持续显现。1至11月，电视机等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长15.9%和18.7%，较零售业总体增速分别高11.4个和14.2个百分点，特别是受“双十一”促销带动，11月同比分别增长28.8%和74.4%。1至11月，家具零售业、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长16.8%和12.5%，较零售业总体增速分别高12.3个和8个百分点，11月更呈现出快速增长态势，同比分别增长36%和18.8%。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜定调2025！中央经济工作会议，干货来了
　　总策划：孙海峰 制片人：章斐然 谢婷 监制：吕骞 策划：申佳平 李佳 摄像：史新培 后期：方经纶 专题：《财米油盐》——你的财经宝典.…
一图看懂中央经济工作会议政策定调
　　相关阅读： 中央经济工作会议在北京举行 习近平发表重要讲话.…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部