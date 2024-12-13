张芗逸

原标题：多地采取发放购房补贴等形式支持住房消费

近期，多地采取发放购房补贴、优化住房公积金政策等形式，着力支持住房消费，释放购房需求。

例如，近日，广西壮族自治区政府办公厅印发《广西推动房地产市场平稳健康发展工作措施》(以下简称《工作措施》)，其中提到，“优化住房公积金政策”“财政补贴支持合理购房需求”。

山西大同、湖北襄阳、湖北咸宁等地近期也推出了相关举措，支持居民刚性及改善性住房需求，提振房地产市场热度。

58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示，促进住房消费对于“稳住楼市”的作用预计将不断增强，未来会有更多政策推出以助力稳楼市。

“从今年10月份开始楼市行情表现来看，各地刚性和改善性住房需求积极释放，体现出前期作用于需求端的政策在稳楼市方面已经有了较好的表现。”上海易居房地产研究院副院长严跃进认为，后续要持续在保障各类购房需求、挖掘各类需求方面发力，持续提振住房消费。

发放购房补贴是各地提振住房消费的政策工具之一。《工作措施》提出，重点支持居民刚性和多样化改善性住房需求，自治区财政安排资金给予在广西区内购买首套、二套新建商品住房的购房者购房补贴。此外，《工作措施》还提到，鼓励市县对“卖旧买新”的居民家庭给予购房补贴。

襄阳市住房和城市更新局等七部门联合出台《关于持续促进中心城区房地产市场平稳健康发展若干措施》，提出“购买首套住房的，给予每套2万元补贴”“襄阳农村户籍人口购买的，给予每套5万元补贴”“非襄阳户籍人口购买的，给予每套5万元补贴”等针对五类不同群体的多项购房补贴政策。

此外，优化住房公积金政策也是各地促进房地产市场止跌回稳的重要举措。大同市住房公积金管理中心12月9日发布的《关于调整部分住房公积金提取、贷款政策的通知》提出，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，适当提高公积金贷款额度。

张波表示，通过发放购房补贴、优化住房公积金政策等形式，有效拉动潜在需求，加快购房者入市节奏，从而推动交易量稳步回归，有利于改善部分城市房地产市场过冷现象。

“目前各地采取主要方式是降低购房门槛、优化购房贷款政策等。这些政策措施的实施有助于增加有效的购房需求，并提高购房者的购房意愿和购房能力。”张波表示，未来促进住房消费的政策空间还将聚焦在降低交易成本和提高购房补贴两个层面。其中在购房补贴层面，可以结合人才购房、多子女家庭等群体推出针对性政策，并加大实际补贴力度以提升实际效果。

(责编：杨曦、陈键)

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